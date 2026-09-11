Sorpreso nel ristorante dopo avere forzato l'ingresso, arrestato 39enne

La scorsa notte i Carabinieri di Rimini - Sezione Radiomobile del N.O.R. hanno arrestato in flagranza un 39enne serbo, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno notato mentre, intorno alle 3 del mattino, pedalava sul lungomare all'altezza del bagno 86. Alla vista dei carabinieri ha tentato di svicolare, liberandosi del tirapugni che aveva con se, ma è stato fermato ed è subito apparso molto nervoso. Nel corso del controllo è emerso che il 39enne aveva colpito, nella stessa notte, all'interno di un ristorante sul lungomare Murri, dove era entrato dopo avere forzato la porta d’ingresso venendo immortalato però dalla videosorveglianza. Nella perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e alcuni oggetti asportato proprio dal locale. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il serbo trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.