  
Indietro
menu
menu

intervento dei Carabinieri

Sorpreso nel ristorante dopo avere forzato l'ingresso, arrestato 39enne

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La scorsa notte i Carabinieri di Rimini - Sezione Radiomobile del N.O.R. hanno arrestato in flagranza un 39enne serbo, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno notato mentre, intorno alle 3 del mattino, pedalava sul lungomare all'altezza del bagno 86. Alla vista dei carabinieri ha tentato di svicolare, liberandosi del tirapugni che aveva con se, ma è stato fermato ed è subito apparso molto nervoso. Nel corso del controllo è emerso che il 39enne aveva colpito, nella stessa notte, all'interno di un ristorante sul lungomare Murri, dove era entrato dopo avere forzato la porta d’ingresso venendo immortalato però dalla videosorveglianza. Nella perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e alcuni oggetti asportato proprio dal locale. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il serbo trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.

Altre notizie
Presentazione Ivano Falzetti
Calcio Eccellenza

Rimini Calcio, presentato il nuovo socio del Club: è Ivano Falzetti di 6tour.com
di Icaro Sport
VIDEO
il parroco con il sindaco Ugolini
LE CELEBRAZIONI

Coriano festeggia Don Pruccoli, da 25 anni a Sant'Andrea in Besanigo
di Redazione
@Ilaria Bocchini
gastronomia, musica, cultura

La Pìs un po’ ma Tot. A Bellaria Igea Marina tre giorni di festa della piadina
di Redazione
Repertorio
Aprono 3 nuovi nidi

Scuola: a Rimini cresce la copertura dei nidi, servizi più flessibili
di Redazione
VIDEO
via Maderna
DOPO L'INCENDIO DI MARZO 2025

Nuovo gattile comunale a Rimini, dal 14 settembre via ai lavori
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO