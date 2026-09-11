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intervento di Anthea

Manutenzione e messa in sicurezza, chiusura temporanea del parcheggio Scarpetti

In foto: il parcheggio Scarpetti (Google Maps)
il parcheggio Scarpetti (Google Maps)
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Redazione
   
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Entra nella fase conclusiva l’intervento di riqualificazione del parcheggio Scarpetti di Rimini in largo Bertuzzi, dove nelle scorse settimane Anthea ha eseguito, per fasi successive, lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area. Dopo il completamento delle opere sul manto stradale e sui marciapiedi, i lavori proseguiranno nei prossimi giorni con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e la messa in sicurezza delle recinzioni perimetrali, intervenendo nei punti in cui risultavano danneggiate o divelte.
Per consentire l’esecuzione di quest’ultima fase dei lavori, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre il parcheggio Scarpetti resterà chiuso al pubblico.

L’ordinanza del Comune di Rimini prevede la chiusura dell’area per cinque giorni, ma non è escluso che gli interventi possano essere completati in anticipo qualora le condizioni meteorologiche lo consentano. L’intervento è stato affidato ad Anthea dal gestore privato del parcheggio (Rimini Parking Gest).  Il cantiere, portato avanti finora a step per limitare i disagi e mantenere utilizzabile parte del parcheggio, ha riguardato innanzitutto la bonifica degli apparati radicali dei pini che nel corso degli anni avevano sollevato e danneggiato la pavimentazione. Sono stati quindi rifatti i tratti di asfalto interessati, sistemate le buche e ripristinati i marciapiedi.
Concluse queste opere, resta da completare la segnaletica orizzontale e verticale, lavorazione che richiede la piena disponibilità del piazzale e rende necessaria la temporanea chiusura dell’intero parcheggio.

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