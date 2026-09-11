Manutenzione e messa in sicurezza, chiusura temporanea del parcheggio Scarpetti

Entra nella fase conclusiva l’intervento di riqualificazione del parcheggio Scarpetti di Rimini in largo Bertuzzi, dove nelle scorse settimane Anthea ha eseguito, per fasi successive, lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area. Dopo il completamento delle opere sul manto stradale e sui marciapiedi, i lavori proseguiranno nei prossimi giorni con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e la messa in sicurezza delle recinzioni perimetrali, intervenendo nei punti in cui risultavano danneggiate o divelte.

Per consentire l’esecuzione di quest’ultima fase dei lavori, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre il parcheggio Scarpetti resterà chiuso al pubblico.

L’ordinanza del Comune di Rimini prevede la chiusura dell’area per cinque giorni, ma non è escluso che gli interventi possano essere completati in anticipo qualora le condizioni meteorologiche lo consentano. L’intervento è stato affidato ad Anthea dal gestore privato del parcheggio (Rimini Parking Gest). Il cantiere, portato avanti finora a step per limitare i disagi e mantenere utilizzabile parte del parcheggio, ha riguardato innanzitutto la bonifica degli apparati radicali dei pini che nel corso degli anni avevano sollevato e danneggiato la pavimentazione. Sono stati quindi rifatti i tratti di asfalto interessati, sistemate le buche e ripristinati i marciapiedi.

Concluse queste opere, resta da completare la segnaletica orizzontale e verticale, lavorazione che richiede la piena disponibilità del piazzale e rende necessaria la temporanea chiusura dell’intero parcheggio.