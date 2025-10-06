Sorpreso all'interno di un furgone armato di manganello, voleva rubare un Rolex

E' stato arrestato per tentata rapina impropria e condotto nel carcere dei Casetti di Rimini su disposizione del pubblico ministero di turno, Luca Bertuzzi, il 28enne del Burkina Faso che nel pomeriggio di sabato è stato fermato a Misano dalla polizia Locale, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Riccione, mentre si era barricato all'interno di un furgone, parcheggiato in strada, di proprietà di un 43enne bolognese.

All'arrivo degli agenti della polizia Locale, chiamati da alcuni passanti, il 28enne ha estratto un manganello che ha minacciato più volte di utilizzare davanti ai tentativi degli operatori di aprire lo sportello. Stessa scena che si è ripetuta quando al mezzo si sono avvicinati i carabinieri insieme ai sanitari del 118. Neppure il teaser, estratto da un militare, ha convinto il cittadino africano a scendere dal veicolo. E' stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino, spruzzato da un agente all'interno dell'abitacolo, per rendere il presunto ladro inoffensivo consentendo il suo arresto in sicurezza.

Una volta estratto dal mezzo, addosso aveva un paio di occhiali da sole e un Rolex appartenenti al proprietario del furgone e un manganello metallico utilizzato per minacciare chiunque avesse cercato di avvicinarlo. Immobilizzato e dichiarato in arresto, il 28enne, difeso dall'avvocato Andrea Guidi, è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.