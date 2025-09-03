SILB: In una stagione complessa le disco archiviano un'estate di successi

"Il turismo come lo abbiamo sempre conosciuto qui in Riviera sta vivendo un innegabile momento di stanca. Nonostante questo, i locali da ballo stanno mandando in archivio una buona estate grazie ai grandi eventi organizzati, capaci di attirare migliaia di persone". A dirlo il presidente del SILB-FIPE della provincia di Rimini, Claudio Aulizio che, in Prefettura a Rimini, ha firmato il protocollo per garantire maggiore maggiore sicurezza dentro e all'esterno dei locali da ballo (a cui hanno aderito associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche). “Con questa firma sul Protocollo – spiega Aulizio – vogliamo affermare una volta di più la stretta collaborazione con le istituzioni e con le forze dell’ordine per la prevenzione dei fenomeni illegali".

Aulizio analizza la situazione dei locali da ballo e delle disco che hanno vissuto una stagione molto positiva, anche nelle proposte day time, e lancia alcune proposte di collaborazione per promuoversi come Destinazione: "Attivare e consolidare la collaborazione tra locali per aspetti fondamentali quali la comunicazione e la promozione significa rafforzare non solo le singole discoteche, ma tutto il comparto turistico, creando una vera proposta di Destinazione. Siamo convinti che una promozione e una strategia coordinate possano essere la via giusta per rilanciare il brand turistico della Riviera legato all’intrattenimento notturno, che non manca di certo. Dobbiamo fare capire che la notte in Riviera è decisamente viva. Abbiamo notato la difficoltà generale del turismo balneare, accentuata soprattutto nei giorni infrasettimanali. Siccome l’offerta c’è, è il momento di promuoverla insieme e con strategie adeguate"”.