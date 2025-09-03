  
Indietro
menu
menu

firmato protocollo sicurezza

SILB: In una stagione complessa le disco archiviano un'estate di successi

In foto: Claudio Aulizio
Claudio Aulizio
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 3 Set 2025 13:12 ~ ultimo agg. 13:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

"Il turismo come lo abbiamo sempre conosciuto qui in Riviera sta vivendo un innegabile momento di stanca. Nonostante questo, i locali da ballo stanno mandando in archivio una buona estate grazie ai grandi eventi organizzati, capaci di attirare migliaia di persone". A dirlo il presidente  del SILB-FIPE della provincia di Rimini, Claudio Aulizio che, in Prefettura a Rimini, ha firmato il protocollo per garantire maggiore maggiore sicurezza dentro e all'esterno dei locali da ballo (a cui hanno aderito associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche). “Con questa firma sul Protocollo – spiega Aulizio – vogliamo affermare una volta di più la stretta collaborazione con le istituzioni e con le forze dell’ordine per la prevenzione dei fenomeni illegali".

Aulizio analizza la situazione dei locali da ballo e delle disco che hanno vissuto una stagione molto positiva, anche nelle proposte day time, e lancia alcune proposte di collaborazione per promuoversi come Destinazione: "Attivare e consolidare la collaborazione tra locali per aspetti fondamentali quali la comunicazione e la promozione significa rafforzare non solo le singole discoteche, ma tutto il comparto turistico, creando una vera proposta di Destinazione. Siamo convinti che una promozione e una strategia coordinate possano essere la via giusta per rilanciare il brand turistico della Riviera legato all’intrattenimento notturno, che non manca di certo. Dobbiamo fare capire che la notte in Riviera è decisamente viva. Abbiamo notato la difficoltà generale del turismo balneare, accentuata soprattutto nei giorni infrasettimanali. Siccome l’offerta c’è, è il momento di promuoverla insieme e con strategie adeguate"”.

Altre notizie
l'uscita di San Mauro Mare (Google Maps)
operazione in corso

Camion contro la barriere a Savignano. SS16 chiusa temporaneamente verso nord
di Redazione
Frida Vasini
sarà alla festa della piadina

Frida, la cuoca bellarigeana famosa sul web: le azdore ormai non esistono più
di Redazione
una macchia di sangue a terra
in viale mantova

Violenta rissa a colpi di coltello tra due gruppi di giovani. Tre in ospedale
di Redazione
FOTO
le tartarughine
nuova schiusa

Dal nido sulla spiaggia libera del Marano prendono il mare altre 21 tartarughine
di Redazione
VIDEO
la conferenza stampa
dal 5 all'8 settembre

Cattolica e Gabicce pronte a diventare la Brighton italiana per il Modcast
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO