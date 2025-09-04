Lunghe code nel tratto riminese dell'autostrada A14. A causa del ribaltamento di un camion all'altezza del km 134, a poca distanza dal casello di Rimini sud in direzione Bologna, il traffico defluisce su una sola corsia. Società autostrade segnala (alle 12.30) 8 km di coda, in aumento. A chi viaggia verso Bologna, è consigliata l'uscita a Cattolica per rientrare poi in A14 a Rimini sud dopo avere percorso la viabilità ordinaria. L'uscita consigliata provenendo da Ancona è quella di Cattolica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.