Vasco Rossi torna a Rimini per il tour 2026. Il sindaco annuncia data zero

di Redazione   
Gio 4 Set 2025 11:24
"Vasco, la nostra relazione continua! Vasco Rossi live a Rimini per la data zero del nuovo tour 2026. Bentornato!". Con questo breve messaggio, pubblicato pochi minuti fa, sulla sua pagina facebook il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, annuncia il ritorno del cantautore di Zocca a Rimini il prossimo anno. Al momento il tour 2026 prevedeva tappe in cinque città; la prima a Ferrara il 5-6 giugno. E', quindi ipotizzabile, che la data zero sia verso la fine di maggio. Sarà ancora il Romeo Neri, che due anni fa era stato messo a norma con un investimento consistente del comune, ad ospitarlo?
 
Nel 2023 infatti l'amministrazione mise sul piatto 225.000 euro per adeguare lo stadio e consentire una capienza di circa 24.000 spettatori. Nell'occasione furono due i concerti del rocker: il primo giugno il soundchek riservato al fan club e il 2 giugno la vera e propria data zero.
