senza casa anche gli scultori

L'emporio solidale di Riccione cerca casa. Ex sede Tucker non più agibile

L'attuale sede dell'emporio
di Redazione   
Gio 4 Set 2025 09:51 ~ ultimo agg. 11:05
Tempo di lettura 2 min
L'Emporio Solidale di Riccione cerca una nuova casa. Il comune di Riccione ha, infatti, deciso, di non sottoscrivere il comodato per il rinnovo dell'uso dello stabile ex Tucker, gestito dal'Agenzia nazionale che si occupa di beni confiscati. Nell'immobile che si trova nella zona artiginale, infatti, ci sono infiltrazioni d'acqua dal tetto che richiedono lavori di ristrutturazione importanti e "non compatibili - fa sapere l'amministrazione - con l’utilizzo dell’immobile rendendo inutile un contratto di comodato, che è comunque di carattere temporaneo, al Comune". Ricevuti, nei giorni scorsi, i risultati delle verifiche tecniche sull'edificio, commissionate a proprie spese nei mesi scorsi, l'amministrazione ha deciso di optare per lasciare lo stabile e si è messa alla ricerca "urgente" di una nuova sede.

L’Emporio Solidale è un presidio prezioso per le persone che si trovano in difficolta e, dal 2019, è gestito dalla consulta della solidarietà di Riccione,con le sue 14 associazioni, in collaborazione con  lo sportello sociale del Comune di Riccione e le Caritas parrocchiali. Nello stabile si trova anche l'associazione Scultori e anche per questa si è alla ricerca di una nuova collocazione.

Si spera, in tempi brevi, di trovare una soluzione alternativa per garantire la continuità dei servizi offerti. 

