La ruota panoramica è pronta a tornare in piazzale Roma a Riccione per Natale

Il Comune di Riccione ha pubblicato il bando per l’installazione e la gestione della ruota panoramica in piazzale Roma. Sarà una delle attrazioni principali degli allestimenti natalizi, ma il periodo sarà molto più ampio: da autunno a primavera. Il bando prevede. infatti, che l’attrazione sia presente per due anni consecutivi, con apertura dal 15 ottobre al 30 marzo, per un massimo complessivo di 180 giorni comprensivi delle operazioni di montaggio e smontaggio.

La ruota panoramica sarà parte integrante del progetto dedicato alle festività natalizie, occuperà un’area massima di 600 metri quadrati, comprensiva di impianti e accessori, senza interferire con la carreggiata e la pista ciclabile e garantendo il libero accesso carrabile dei mezzi di pulizia alla spiaggia libera. L’attrazione, con un’altezza minima di 35 metri dal piano stradale, sarà dotata di un proprio impianto di illuminazione e diffusione sonora. Tutte le informazioni per presentare la domanda si trovano sull’avviso pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Riccione.