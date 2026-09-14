Sigep, ecco le date dell'edizione 2027. Obiettivo, il raddoppio dei top buyers

Raddoppiare i top buyer, dai 502 del 2026 a circa 1.000: è l’obiettivo di SIGEP World, grazie all’aumentato impegno di Agenzia ICE e MAECI per l’edizione 2027, che riunirà le eccellenze di gelato, pasticceria, panificazione, pizza, cioccolato e caffè. La 48ª edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) si terrà alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio (con uno spostamento di qualche giorno: nel 2026 si è tenuta dal 16 al 20 gennaio). I numeri 2026: 1.300 brand, 138.000 metri quadrati, 30 padiglioni, operatori da 160 Paesi (quasi 1 visitatore su 4 dall’estero) e +33% di espositori stranieri. I 502 top buyer da 74 Paesi, arrivati grazie a Agenzia ICE e MAECI, avevano generato 5.851 business meeting. Nel 2027 spazio alle catene retail, travel catering e hôtellerie di lusso, e con un nuovo Guest Country, International Pavilion, delegazioni estere e business matchmaking internazionali.

«Il raddoppio dei top buyer con esperienze dedicate, segna la trasformazione di SIGEP World – dichiara Ilaria Cicero,Global Exhibition Director della Divisione Food & Beverage di IEG e CEO di IEG Asia (Singapore) –. SIGEP è oggi un network globale che costruisce tutto l'anno relazioni tra imprese, mercati e culture, con un'offerta che abbraccia l'intera filiera, dalle materie prime alle tecnologie più avanzate».

Tra le filiere di SIGEP World, il gelato resta centrale e i dati confermano l’importanza del comparto. Per Claudio Pica, segretario generale AIG Associazione Italiana Gelatieri (più di 3.800 esercizi iscritti), l’aumento medio deiconsumi di gelato, a volume, è stimabile in un + 2% rispetto alla stagione turistica 2025: «Possiamo suddividere l'Italia in tre zone: in quelle balneari la crescita è stata del 12% rispetto al 2025, mentre nelle residenziali siamo intorno all’8%. Per quanto riguarda le grandi città siamo intorno a un +1%. Per i consumi pomeridiani, segnati dal caldo torrido, la preferenza è andata a granite e sorbetti». Pica aggiunge: «Va però sottolineato come la redditività delle gelaterie sia calata del 6% per la ‘tassa del caldo’, che ha aumentato i costi di luce e raffrescamento; e il costo del personale qualificato».

Il brand SIGEP si conferma un network internazionale, con eventi in tre continenti e una community che dialoga tutto l’anno. A luglio SIGEP Asia è tornata al Marina Bay Sands Expo di Singapore con la Gelato World Cup – Asia Selection. SIGEP USA tornerà negli Stati Uniti dal 13 al 15 aprile 2027 mentre SIGEP China sarà a Shanghai a giugno 2027. SIGEP Meets the World, rivolto a potenziali espositori, buyer e media, dopo Chicago, San Paolo, Ho Chi Minh e Tokyo, toccherà a Varsavia, Istanbul, Monaco di Baviera e Parigi - con Agenzia ICE, Camere di Commercio. Completano la strategia i SIGEP Ambassador, tra cui i vincitori della Gelato World Cup attivi nei mercati chiave.

Novità del 2027 sarà il Vietnam in qualità di Guest Country. Parliamo di uno dei mercati più dinamici del Foodservice mondiale: il comparto fuori casa è infatti atteso a 45,2 miliardi di dollari entro il 2031 (dai 24,8 del 2025, +10% l’anno). Il Paese è il secondo produttore globale di caffè e primo esportatore di Robusta, con export in crescita del 58,8%. In collaborazione con Agenzia ICE e ICHAM, il progetto porterà a Rimini una delegazione governativa e nuovi buyer qualificati.

I dati confermano l’importanza dell’export e quindi del network globale di SIGEP World. Secondo ICE-Eurostat, nel primo trimestre 2026 le esportazioni di gelato italiano hanno segnato un +19% rispetto allo stesso periodo del 2025 (121 milioni di euro contro 102). Dall’Australia (l’Oceania ha raggiunto gli 8,8 milioni di euro in export di gelato) ai mercati più dinamici del globo, sono sempre più numerose le realtà della gelateria italiana che sperimentano crescite sostanziali. Gelato Messina, celebre gelateria artigianale australiana, rappresenta un caso di successo dell'eccellenza italiana, con una crescita tra il 3 al 5% in tutti gli ultimi 5 anni. «È stato un altro anno eccellente per noi e il mercato del gelato in Australia ha raggiunto il suo apice di forza e competitività», ribadisce il fondatore Nick Palumbo.

La filiera tecnologica a SIGEP World comprende il Kitchen Equipment Hub, vetrina mondiale delle tecnologie Foodservice, e il Digital District per robotica, AI e servizi digitali. Tra le novità, “The Orbital Kitchen” con BEX (Beyond Exploration Expo, manifestazione organizzata sempre da IEG), cucina con AI e soluzioni smart replicabili sulla Terra; sistemi per purificare l’acqua, macchinari per la pasta. Un advisory board EFCEM-ANIMA dialogherà in fiera con le associazioni europee del comparto.

A SIGEP World debutterà il nuovo concept dedicato alla pasticceria e al caffè d’eccellenza per l’hôtellerie di lusso con Executive e Pastry Chef internazionali. Vision Plaza ospiterà il think tank SIGEP Vision. Al Sustainability Districtarriveranno Symposium e area cupping, mentre torneranno Gelato World Cup – Europe Selection, con 8 nazioni verso la finale 2028; e poi Bread in the City – Bakery World Cup con Richemont Club; i 7 Campionati Italiani Baristi con SCA validi per il World Coffee Events. Il Pizza Club ospiterà personaggi e appuntamenti come 50TOP Pizza. Infine SIGEP Academy, una giornata per gli studenti, Discover Gelato con UIF e ACOMAG e il Concorso SIGEP Giovani.