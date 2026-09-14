Parte da Viserba il format itinerante Kilowatalk: un focus sull'energia

Energia in primo piano nel nuovo format itinerante "Kilowatalk" ideato da Marco Lupo, l’utility manager riminese, delegato regionale di ASSIUM e Consumerismo. Il primo appuntamento è per mercoledì 16 settembre dalle 19:30 sulla terrazza panoramica dell’Hotel Blumen a Viserba, in occasione dell’accensione del nuovo impianto fotovoltaico integrato ai balconi della struttura e dell’ingresso dell’hotel nella CER Marecchia. L’evento, promosso da ASSIUM e

Consumerismo in collaborazione con CNA Rimini, vede Icaro TV come media partner. Il format girerà poi tutta l'Italia.

Tra i temi centrali della serata ci sarà la proposta di riforma del sistema elettrico che sarà approfondito dal professor Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna e presidente del Centro per le Comunità Solari. Spazio poi all’esperienza di “Rimini Città Solare 2035”, progetto promosso da Solar Info Community e CNA, con il coinvolgimento del Comune e del Tecnopolo, per favorire la produzione e la condivisione di energia rinnovabile sul territorio. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali dell'assessore Mattia Morolli. Protagonisti del dibattito anche Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, Federico Bevilacqua, presidente di ASSIUM, in collegamento, e Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E., associazione che riunisce oltre 200 operatori del mercato libero dell’energia elettrica e del gas. La voce delle imprese del territorio sarà affidata a Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, e Piero Maggiò, imprenditore e titolare dell’Hotel Blumen. A moderare Barbara Molinario, direttrice generale di Consumerismo No Profit.