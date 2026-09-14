This Land Is Your Land. Tornano a Rimini i Glory Days dedicati a Springsteen

27ª edizione per i Glory Days in Rimini, lo storico appuntamento dedicato a Bruce Springsteen, alla musica americana e alla cultura rock che dal 17 al 20 settembre porterà a Rimini quattro giorni di concerti, incontri, racconti e momenti di condivisione con artisti e pubblico provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il titolo scelto per questa edizione è “This Land Is Your Land”, la celebre canzone di Woody Guthrie e il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà il ventennale di “We Shall Overcome: The Seeger Sessions”, l'album pubblicato da Bruce Springsteen nel 2006 e dedicato al repertorio folk americano e all'eredità musicale di Pete Seeger. Un progetto che diede vita anche a uno degli spettacoli dal vivo più originali e coinvolgenti della carriera di Springsteen, l'evento è organizzato dall'Associazione Nebraska con la collaborazione del Comune di Rimini.

Grande protagonista sarà Elliott Murphy, leggendario folksinger newyorkese, amico e collaboratore di Bruce Springsteen, che arriverà a Rimini insieme allo storico chitarrista francese Olivier Durand. Dagli Stati Uniti arriveranno inoltre per la prima volta in Italia Ward Hayden & The Outliers, formazione di Boston tra folk, country e rock'n'roll, con all’attivo vari album tra cui due dedicati alle canzoni di Springsteen.

Ci sarà il ritorno di Bound for Glory, la grande formazione che porterà in scena uno speciale spettacolo dedicato alle Seeger Sessions, insieme a Il Corone, che con il suo importante ensemble corale aggiungerà una dimensione gospel al progetto, sabato sera alla Corte degli Agostiniani.

Sul palco e negli appuntamenti del festival ci saranno inoltre Teye, storico chitarrista di Joe Ely, il duo australiano JC & The Tree, la cantautrice e chitarrista Roberta Finocchiaro, e numerosi artisti ormai parte della storia dei Glory Days: Carlo Ozzella, Diego Mercuri, Luca Mirti, John Strada, Renato Tammi, Daniele Tenca, Simone Bertanza e molti altri. Tra gli ospiti anche Luca De Gennaro, voce e volto storico di Radio Capital. Il festival creerà ancora una volta un percorso musicale tra mare, porto canale e centro storico.

Si parte giovedì 17 settembre all'Hobo's , con JC & the Tree dall'Australia, con Simone Bertanza e Roberta Finocchiaro come opening act, ad ingresso libero.

Venerdì 18 settembre il programma si sposterà tra l'Admiral Art Hotel per uno speciale show acustico con Luca Mirti, Anthony Basso e Teye e il Rockisland, per una lunga serata di musica dal vivo che vedrà protagonista la Glory days band di Daniele Tenca e Renato Tammi con le reinterpretazioni dei brani di Springsteen e Ward Hayden & the Outliers, da Boston.

Sabato 19 settembre sarà la giornata centrale dei Glory Days, con appuntamenti fin dal mattino all'Hotel Admiral per "Song for Paulus", nel pomeriggio al Rockisland Luca De Gennaro intervista Elliott Murphy (a seguire un set elettrico di Ward Hayden & the Outliers) e la grande serata alla Corte degli Agostiniani , nel cuore del centro storico di Rimini, dalle ore 20 con Elliott Murphy & Olivier Durand , quindi lo speciale spettacolo “20 Years of Seeger Sessions” , la big band Bound for Glory, coadiuvati da vari ospiti come le voci gospel de Il Corone, Ward Hayden, Teye, Diego Mercuri.

La serata sarà anche un vero viaggio nella tradizione musicale americana: folk, gospel, country e rock'n'roll si incontreranno nel segno delle canzoni di Bruce Springsteen e dell'eredità di Pete Seeger., biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e dal sito del festival. Domenica 20 settembre, all'ora di pranzo, il festival si chiuderà tra il Parco del Mare e lo storico Rose & Crown, con la travolgente Mama Bluegrass Band, concentrato di rock, folk, punk e country.

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale:

www.glorydaysinrimini.net

17–20 settembre 2026

“THIS LAND IS YOUR LAND”

Hobo's – Admiral Art Hotel – Rockisland – Corte degli Agostiniani – Rose & Crown e altri luoghi di Rimini

Info e programma completo:

www.glorydaysinrimini.net

Facebook: Glory Days in Rimini

www.facebook.com/ glorydaysrimini/