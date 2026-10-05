Si rompe un semaforo sulla statale in zona Fontanelle. Deviazione per 20 giorni

A partire da domani, martedì 6 ottobre, a Riccione sarà temporaneamente chiusa al traffico la corsia di viale Marsala con direzione da mare verso monte. Il provvedimento si è reso necessario a causa della rottura di una scheda elettronica del semaforo all’incrocio con la Statale, che ne ha compromesso temporaneamente il funzionamento.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di riparazione ci saranno alcune deviazioni. I veicoli che percorrono viale Marsala verso la Statale dovranno svoltare obbligatoriamente in viale Sicilia. La modifica alla viabilità rimarrà in vigore fino al completo ripristino dell’impianto semaforico, che richiederà quindici-venti giorni.