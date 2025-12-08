Arte, Scienza e Sensi al Teatro degli Atti di Rimini con "La coppia al centro"

Grande partecipazione al teatro degli Atti di Rimini per lo spettacolo Talk Show "La Coppia al Centro". ​L'iniziativa, promossa e organizzata da AMA e CreArTe è stata un vero e proprio viaggio e percorso sensoriale. L'ideazione e la regia di Roberta Pontrandolfo hanno saputo fondere arte, multidisciplinarità e scienza .

​L'evento ha preso il via attraverso le performance dei ballerini dell'Accademia di Danza Antonella Bartolacci. Le performance date dall'assolo emozionale di Chiara D'Angelo e il duo di Neo Sapori e Caitlin Pompili, hanno trasmesso al pubblico vibrazioni profonde. L'atmosfera è stata esaltata dalla Mostra Algoritmica della Visual Artist Giovanna Del Magno. Due momenti hanno particolarmente definito l'atmosfera: il principio del Sacro Femminino legato alla terra, rappresentato dalla regista che è stata trasformata, per l'occasione in una scultura vivente e una suggestiva evoluzione matematica in cui la coppia e i concetti numerici si sono fusi in un'unica entità dinamica, simboleggiando la dimensione dell'Uno.

​Il dialogo, moderato da Roberta Pontrandolfo e co-presentato da Teresio Troll, ha visto la partecipazione di relatori di grande spessore:

​ Chiara Giacomini ( Docente di Analisi Matematica all'Università di San Marino): Ha tenuto una relazione brillante, applicando con semplicità e ineccepibile professionalità i valori matematici alla vita di coppia e alle dinamiche esistenziali. Il suo intervento ha saputo coniugare rigore scientifico e grande accessibilità al pubblico.

Docente di Analisi Matematica all'Università di San Marino): Ha tenuto una relazione brillante, applicando con semplicità e ineccepibile professionalità i valori matematici alla vita di coppia e alle dinamiche esistenziali. Il suo intervento ha saputo coniugare rigore scientifico e grande accessibilità al pubblico. ​ Maurizio Bargiacchi (Mental & Life Coach): Ha spiegato in modo ineccepibile al pubblico come ricostruire un dialogo efficace tra i generi.

(Mental & Life Coach): Ha spiegato in modo ineccepibile al pubblico come ricostruire un dialogo efficace tra i generi. ​ Thierry Bianchi (Scrittore): Ha condotto il pubblico in un affascinante viaggio storico sul tema dell'amore , basato sul principio ispiratore dell'unione e sul fluire della coppia attraverso la storia dell'umanità e delle reincarnazioni, aspetti centrali della sua saga letteraria che, per l'occasione, è stata trasformata in un booktrailer per ora in anteprima nazionale.

(Scrittore): Ha condotto il pubblico in un affascinante , basato sul principio ispiratore dell'unione e sul fluire della coppia attraverso la storia dell'umanità e delle reincarnazioni, aspetti centrali della sua saga letteraria che, per l'occasione, è stata trasformata in un booktrailer per ora in anteprima nazionale. ​Iuliana Petricariu (Esperta Legale): Ha affrontato il complesso tema della crudeltà nelle relazioni, fornendo una prospettiva cruciale.

​L'elemento a sorpresa è stato svelato quando i celebri gemelli Fabrizio e Francesco Ceccarelli, scoperti da Chiambretti sono entrati in scena. I due hanno recitato all'unisono una toccante poesia in dialetto romagnolo, "La Vendemmia" di Giuliana Rocchi. La loro partecipazione si è conclusa in modo memorabile sulle note di Blue Moon, cantata dai gemelli stessi, sulle quali i relatori e i presentatori si sono esibiti in un ballo di coppia coinvolgente e commovente. L'evento si è concluso con la standing ovation tributata dal pubblico.