Arte, Scienza e Sensi al Teatro degli Atti di Rimini con "La coppia al centro"
Grande partecipazione al teatro degli Atti di Rimini per lo spettacolo Talk Show "La Coppia al Centro". L'iniziativa, promossa e organizzata da AMA e CreArTe è stata un vero e proprio viaggio e percorso sensoriale. L'ideazione e la regia di Roberta Pontrandolfo hanno saputo fondere arte, multidisciplinarità e scienza .
L'evento ha preso il via attraverso le performance dei ballerini dell'Accademia di Danza Antonella Bartolacci. Le performance date dall'assolo emozionale di Chiara D'Angelo e il duo di Neo Sapori e Caitlin Pompili, hanno trasmesso al pubblico vibrazioni profonde. L'atmosfera è stata esaltata dalla Mostra Algoritmica della Visual Artist Giovanna Del Magno. Due momenti hanno particolarmente definito l'atmosfera: il principio del Sacro Femminino legato alla terra, rappresentato dalla regista che è stata trasformata, per l'occasione in una scultura vivente e una suggestiva evoluzione matematica in cui la coppia e i concetti numerici si sono fusi in un'unica entità dinamica, simboleggiando la dimensione dell'Uno.
Il dialogo, moderato da Roberta Pontrandolfo e co-presentato da Teresio Troll, ha visto la partecipazione di relatori di grande spessore:
- Chiara Giacomini (Docente di Analisi Matematica all'Università di San Marino): Ha tenuto una relazione brillante, applicando con semplicità e ineccepibile professionalità i valori matematici alla vita di coppia e alle dinamiche esistenziali. Il suo intervento ha saputo coniugare rigore scientifico e grande accessibilità al pubblico.
- Maurizio Bargiacchi (Mental & Life Coach): Ha spiegato in modo ineccepibile al pubblico come ricostruire un dialogo efficace tra i generi.
- Thierry Bianchi (Scrittore): Ha condotto il pubblico in un affascinante viaggio storico sul tema dell'amore, basato sul principio ispiratore dell'unione e sul fluire della coppia attraverso la storia dell'umanità e delle reincarnazioni, aspetti centrali della sua saga letteraria che, per l'occasione, è stata trasformata in un booktrailer per ora in anteprima nazionale.
- Iuliana Petricariu (Esperta Legale): Ha affrontato il complesso tema della crudeltà nelle relazioni, fornendo una prospettiva cruciale.
L'elemento a sorpresa è stato svelato quando i celebri gemelli Fabrizio e Francesco Ceccarelli, scoperti da Chiambretti sono entrati in scena. I due hanno recitato all'unisono una toccante poesia in dialetto romagnolo, "La Vendemmia" di Giuliana Rocchi. La loro partecipazione si è conclusa in modo memorabile sulle note di Blue Moon, cantata dai gemelli stessi, sulle quali i relatori e i presentatori si sono esibiti in un ballo di coppia coinvolgente e commovente. L'evento si è concluso con la standing ovation tributata dal pubblico.