Al Porto il Presepe di Sabbia tra tradizione e identità riminese

Si acceso in Piazzale Boscovich a Rimini, con un doppio appuntamento, il Villaggio di Natale. Oltre al taglio del nastro, con cui hanno preso via la pista di pattinaggio, il Circus e il mercatino natalizio, c'è stata anche l'inaugurazione del Presepe di Sabbia. L'edizione 2025/26, intitolata "Kolossal... l’Arca di Noè", è la più grande finora realizzata, estendendosi su circa 700 mq di spiaggia interamente al coperto. L'opera è il frutto della maestria di otto scultori internazionali—cinque donne e tre uomini provenienti da Spagna, Russia, Bulgaria, Bielorussia e Italia—che hanno dato forma ai grandi gruppi scultorei utilizzando esclusivamente sabbia e acqua. Le rappresentazioni includono scene bibliche imponenti, come l'Arca di Noè, l'Arcangelo Michele alto 5 metri e una Natività di oltre 5 metri ispirata al ‘Tondo Doni’ di Michelangelo Buonarroti, affiancate da elementi simbolici locali quali il borgo di San Giuliano e il Ponte di Tiberio. L’arrivo dei Re Magi è raffigurato sulla barca in arrivo davanti al Ponte di Tiberio. Le visite al Presepe sono accompagnate da personale che darà dettagli sia tecnici sulla costruzione che tematici sulle sculture. L'accesso è previsto nei giorni feriali (10:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) e con orario prolungato nei festivi, prefestivi e durante il periodo clou dal 24 dicembre al 6 gennaio (09:30 – 19:00), con aperture serali con spettacolo musicale in alcune date selezionate.