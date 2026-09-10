Si è spento Tomaso Tommasi di Vignano, presidente del Gruppo Hera per 21 anni

E' morto a Roma all'età di 79 anni l'ex presidente del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano. A darne notizia è la stessa multiutility emiliano-romagnola esprimendo "profondo cordoglio e commozione". E' stato il presidente del Gruppo Hera per oltre vent'anni, dalla sua nascita, nel 2002, fino al 2023.

Nato a Brescia nel 1947 e laureato in Giurisprudenza, Tommasi di Vignano aveva alle spalle una lunga carriera ai vertici di alcune delle principali aziende italiane. Dopo le esperienze in Sip, Iritel, Stet e Telecom Italia e Acegas, dove è stato amministratore delegato e poi vicepresidente, nel novembre 2002 era arrivato alla presidenza di Hera, accompagnandone pochi mesi dopo la quotazione in Borsa.