all'età di 79 anni
Si è spento Tomaso Tommasi di Vignano, presidente del Gruppo Hera per 21 anni
In foto: Tomaso Tommasi di Vignano
di Redazione
1 min
E' morto a Roma all'età di 79 anni l'ex presidente del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano. A darne notizia è la stessa multiutility emiliano-romagnola esprimendo "profondo cordoglio e commozione". E' stato il presidente del Gruppo Hera per oltre vent'anni, dalla sua nascita, nel 2002, fino al 2023.
Nato a Brescia nel 1947 e laureato in Giurisprudenza, Tommasi di Vignano aveva alle spalle una lunga carriera ai vertici di alcune delle principali aziende italiane. Dopo le esperienze in Sip, Iritel, Stet e Telecom Italia e Acegas, dove è stato amministratore delegato e poi vicepresidente, nel novembre 2002 era arrivato alla presidenza di Hera, accompagnandone pochi mesi dopo la quotazione in Borsa.
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