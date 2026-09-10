Concluso il restyling dei giardini Silver Sirotti in zona stazione a Rimini

Concluso il cantiere di riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti, a due passi della Stazione di Rimini. L'intervento, che rientra nell'accordo di programma per il progetto "Next Stop: Rimini Sicura" per migliorare la vivibilità dell'area, ha riguardato in primo luogo il restauro della fontana storica del 1927 in accordo con la Soprintendenza. L'impianto è stato dotato di un circuito di ricircolo e filtrazione. La fontana più recente è stata invece riconvertita in fioriera, pensata anche per essere utilizzata come seduta. Il cantiere ha visto poi il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza, estesa a tutto piazzale Cesare Battisti.

Il verde dei giardini, al momento poco folto lungo il lato della recinzione ferroviaria, sarà completato nelle prossime settimane con la semina del prato appena le condizioni climatiche lo renderanno possibile. Venerdì saranno smontate le recinzioni di cantiere e lo spazio sarà restituito alla cittadinanza. Progettazione, esecuzione e direzione dei lavori sono state affidate alla società Anthea Srl.

Il progetto, attraverso un approccio che integra prevenzione ambientale, partecipazione e presidio sociale del territorio, ha compreso anche l'animazione di giocolieri e artisti di strada con il coinvolgimento degli "Street Tutor", figure di mediazione sociale che operano negli spazi pubblici.