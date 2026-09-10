  
Indietro
menu
menu

restaurata fontana storica

Concluso il restyling dei giardini Silver Sirotti in zona stazione a Rimini

In foto: la fontana storica nei giardini Silver Sirotti
la fontana storica nei giardini Silver Sirotti
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Concluso il cantiere di riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti, a due passi della Stazione di Rimini. L'intervento, che rientra nell'accordo di programma per il progetto "Next Stop: Rimini Sicura" per migliorare la vivibilità dell'area, ha riguardato in primo luogo il restauro della fontana storica del 1927 in accordo con la Soprintendenza. L'impianto è stato dotato di un circuito di ricircolo e filtrazione. La fontana più recente è stata invece riconvertita in fioriera, pensata anche per essere utilizzata come seduta. Il cantiere ha visto poi il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza, estesa a tutto piazzale Cesare Battisti.
Il verde dei giardini, al momento poco folto lungo il lato della recinzione ferroviaria, sarà completato nelle prossime settimane con la semina del prato appena le condizioni climatiche lo renderanno possibile. Venerdì saranno smontate le recinzioni di cantiere e lo spazio sarà restituito alla cittadinanza. Progettazione, esecuzione e direzione dei lavori sono state affidate alla società Anthea Srl.
 
Il progetto, attraverso un approccio che integra prevenzione ambientale, partecipazione e presidio sociale del territorio, ha compreso anche l'animazione di giocolieri e artisti di strada con il coinvolgimento degli "Street Tutor", figure di mediazione sociale che operano negli spazi pubblici.
Altre notizie
il presidio davanti alla sede di Cattolica
proclamato da FILT-CGIL

Consegne con appalto UPS. Sciopero e presidio per i lavoratori a Cattolica
di Redazione
la spiaggia di Riccione
durata di cinque anni

Concessioni. Il Comune di Riccione mette a bando le prime 14 aree 'solo arenile'
di Redazione
Un momento della festa per i 50 anni di attività
Nata nel 1976

Cinquant'anni di attività per Autodemolizione Casadei
di Redazione
FOTO
i carabinieri di Rimini
Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
Polizia di Stato (repertorio)
Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO