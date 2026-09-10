Video su canale tiktok della Lega. Il Comune di Riccione affida incarico legale

L’Amministrazione comunale di Riccione ha formalmente conferito il mandato legale all’avvocato del Foro di Rimini Moreno Maresi in merito alla diffusione di un video ritenuto diffamatorio contro la città pubblicato lo scorso 5 agosto. L’incarico è stato affidato per intraprendere le opportune azioni legali per tutelare il prestigio, l’immagine turistica e la reputazione della città, a seguito della comparsa di un contenuto ritenuto fortemente lesivo, discriminatorio e denigratorio sul canale TikTok della Lega. Eventuali risarcimenti saranno destinati dall'Amministrazione Comunale a scopi sociali.

La vicenda ha avuto inizio con la diffusione di un filmato sul canale TikTok “@legaofficial”. Il video ipotizzava uno scenario distopico proiettato nell’anno 2030 a Riccione, mostrando immagini di una spiaggia sovraffollata di persone con la pelle scura. Il contenuto visivo era accompagnato dal testo in sovrimpressione: “POV: È il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è Ministro dell’Interno”. Si trattava in realtà di immagini di Ceuta, città spagnola nel Nordafrica al centro della vicenda degli sbarghi, utilizzate per un accostamento che l’Amministrazione ha fin da subito giudicato inaccettabile e pretestuoso, capace di generare rapidamente oltre settecentomila visualizzazioni e numerosi commenti offensivi. Complessivamente, tutti i video pubblicati contro Riccione dallo stesso profilo, che poi ha "rincarato la dose" anche dopo l'annuncio dell'intenzione di adire le vie legali, hanno totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni.

“Di fronte all’arroganza di chi insulta Riccione e i suoi valori fondanti, la risposta della città si traduce nella ferma tutela della propria storia – ribadisce la sindaca Daniela Angelini – Non indietreggiamo di un millimetro e, come ampiamente annunciato, abbiamo conferito il mandato legale all’avvocato Moreno Maresi, che ringrazio per la disponibilità, per difendere la nostra città. Riccione è da sempre una città dell’accoglienza, dell’ospitalità e del rispetto, e non permetterà mai che il colore della pelle delle persone venga strumentalizzato per fare becera propaganda, infangando nel contempo il nostro nome. Andremo fino in fondo per ottenere il risarcimento dei danni all’immagine e al brand turistico della città, che abbiamo deciso di destinare interamente al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà economica.”



“Desidero ringraziare il Comune di Riccione per la fiducia accordata con il conferimento di questo importante incarico – dichiara l’avvocato Maresi –. Sin da ora procederò con un attento approfondimento di tutti gli atti e degli elementi a disposizione, con il preciso obiettivo di valutare e intraprendere, presso le sedi competenti, le migliori iniziative finalizzate alla tutela della reputazione e dell’onorabilità della città di Riccione.”