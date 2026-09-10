Solo aree di ombreggio
Concessioni demaniali, chiusi i primi bandi a Rimini: 38 domande per 27 lotti
In foto: uno scorcio della spiaggia
di Redazione
1 min
Nel giorno in cui Riccione annuncia la pubblicazione dei primi bandi (vedi notizia), a Rimini arriva la scadenza dei termini previsti per l’affidamento di 27 concessioni demaniali relative alle zone di solo ombreggio del litorale nord, a completamento degli stabilimenti che sorgono su aree private. 38 le domande pervenute per i 27 lotti messi a gara. Le concessioni saranno assegnate per una durata di cinque anni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Amministrazione procederà ora alla nomina della commissione giudicatrice interna all’Ente. Già all’inizio della prossima settimana è prevista l’apertura delle buste, con l’esame delle offerte tecniche pervenute. Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi per ciascun lotto, sulla base dei criteri indicati nel bando di gara che seguono le direttive contenute nella legge 118 del 2022. Tra i punti principali, la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, l’offerta di specifici servizi per le famiglie e per le persone con disabilità, il perseguimento di obiettivi legati alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente.
Altre notizie
accusa di diffamazione
Video su canale tiktok della Lega. Il Comune di Riccione affida incarico legale
di Redazione
Volley C Femminile
Da Ravenna una nuova regista per la Projet System Rimini: Sofia Casali
di Icaro Sport
a destra e sinistra del porto
Accessibilità del porto canale, progetti per 420.000 € sottoposti a bando FEAMPA
di Redazione
all'età di 79 anni
Si è spento Tmaso Tommasi di Vignano, presidente del Gruppo Hera per 21 anni
di Redazione
Il dibattito in Regione
Caldo nelle scuole: la Regione chiama in causa il Governo. Marcello: ingiusto
di Redazione