memorie del novecento
A Santarcangelo si parla di "Scuola e cultura nell’Italia del Ventennio".
In foto: la Celletta Zampeschi
di Redazione
1 min
Domenica 1 novembre alle ore 16.00, la Celletta Zampeschi di Santarcangelo ospiterà l’incontro "Scuola e cultura nell’Italia del Ventennio (1922–1943)", promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso - Santarcangelo e dai Musei Comunali.
Al centro dell’approfondimento, le trasformazioni della scuola e della cultura durante il Ventennio fascista, con particolare attenzione ai cambiamenti nella vita quotidiana e nel modo di pensare e sentire dei cittadini, riflettendo anche sulle conseguenze a lungo termine di quel periodo storico.
Dopo i saluti di Massimo Bottini, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, e di Elena Rodriguez, direttrice del Musei Comunali Santarcangelo, interverranno l’ispettore didattico Gabriele Boselli e Massimo Pomi, ricercatore dell’Università di Siena.
Durante l’incontro verranno letti alcuni passi tratti dai diari di guerra esposti nella mostra "Impressioni. Tracce, segni, messaggi" al MUSAS, che sarà possibile visitare al termine, accompagnati dalla direttrice Elena Rodriguez.
Ingresso libero.
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santarcangelo:
tel. 0541 626162
labo.bottini@libero.it
L'incontro rientra nel ciclo "Memorie del Novecento".
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