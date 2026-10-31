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Gestore di Italia in Miniatura

Un uomo e un imprenditore speciale. L'ultimo saluto a Paolo Rambaldi

In foto: il saluto a Rambaldi alla Sala del Commiato
il saluto a Rambaldi alla Sala del Commiato
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Redazione
   
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Questa mattina alla Sala del Commiato del Cimitero Civico di Rimini c'è stato l'ultimo saluto a Paolo Rambaldi. Tante persone si sono strette intorno alla famiglia dell'uomo che per decenni è stato l'anima del parco Italia in Miniatura, fondato dal padre Ivo. Negli ultimi anni era stato anche attivo nella promozione del rugby a Rimini. 

Nel momento del commiato, coordinato da Antonella Bianchi e Gianfranco Gori che a lungo hanno collaborato con lui, in tanti hanno ricordato le doti imprenditoriali di Paolo Rambaldi, la sua passione e la sua creatività. Ma anche le sue straordinarie doti umane: l'attenzione e il rispetto per le persone. Presenti anche tanti dipendenti di Italia in Miniatura, dove uno schermo lo ha ricordato. L'imprenditore 73enne è deceduto lo scorso 20 ottobre in un incidente agricolo a Montefiore.

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