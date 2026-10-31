Tagli ai pini di viale Ceccarini. La protesta delle associazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste ed animaliste del territorio esprimono nuovamente forte dissenso e preoccupazione in tema di tutela delle alberature nella città rispetto al modo di procedere dell’Assessorato Ambiente del Comune di Riccione., in particolare per i pini di viale Ceccarini. L'intervento è firmato da Ambiente & Salute Riccione – Cras Rimini- Legambiente Valmarecchia- Lipu Rimini – Monumenti

Vivi Rimini- Reca E/R (Rete emergenza climatica ambientale) – Rete social PerLa Verde RiccioneWWF Rimini.

L'intervento delle associazioni:

Dopo la condivisione del nuovo Regolamento del Verde ed il recente Atto di indirizzo politico, unitamente alle numerose rassicurazioni elargiteci nel tempo a vantaggio delle azioni di tutela del verde urbano, assistiamo basiti all’ennesimo pasticcio ed esempio in senso inverso: l’abbattimento costante di pini in Viale Ceccarini, il viale identitario per eccellenza della città di Riccione.

Ci riferiamo ai 4 pini sani di grandi dimensioni abbattuti i giorni scorsi, dopo avere realizzato un altro tratto del nuovo arredo urbano e pavimentazione. Al di là delle ricadute economiche sulle casse pubbliche del fare, rompere e rifare un’opera

pedonabile (visto che i pini abbattuti dovranno ora essere rimossi dal basamento) ci chiediamo con quali metodi preventivi di tutela alberature siano stati progettati e poi realizzati i lavori.

Quando sono state fatte le selezioni delle radici da tagliare perché interferenti con le tubazioni dei sottoservizi sono state fatte le valutazioni tecniche da professionisti del settore? E’ stata fatta la scopertura dell’apparato radicale attraverso la procedura “Air Spade” per non danneggiare i tessuti vivi delle radici? Sono state eseguite da tecnici professionisti tutte le analisi e le valutazioni necessarie per garantire la salvaguardia della pianta? Chi le ha fatte?

Dalle fotografie in nostro possesso risulterebbe un lavoro tutt’altro che certosino!

E quanto passerà prima del prossimo “allarme pino”?

La prevenzione non consiste solo in prove di trazione, ma anche in depavimentazione. I pini indicati come sofferenti e/o pericolosi nella maggior parte dei casi non raggiungono questo stato da soli: sono soffocati, limitati, senza nessun tipo di aiuola o spazio drenante.

Viale Ceccarini, con i suoi pini secolari messi a dimora dai Cicchetti (nota famiglia di giardinieri ed architetti paesaggisti di Riccione), rappresenta un’eccellenza della città, e ci auguriamo che la Soprintendenza ritenga opportuno intervenire per salvare il salvabile, durante e dopo questo “lifting”.

Inoltre, siamo venuti a conoscenza che alcuni commercianti del noto viale stiano “trattando” con l’Assessore Ambiente C. Andruccioli, per ottenere l’abbattimento di altri 3 pini posizionati vicini al sottopasso pedonale monte-mare e questo per agevolare la visibilità delle proprie attività commerciali, per le quali auspicano una gradinata di accesso.

Sappiamo che alcuni residenti, non sono d’accordo ed hanno comunicato in Comune il proprio dissenso, al quale uniamo convintamente il nostro di associazioni ambientaliste ed animaliste attive sul territorio.

Nel frattempo il Comune ha già provveduto all’abbattimento di un altro pino di enormi dimensioni, avente quasi 100 anni, proprio dello stesso filare perché interferente con il tetto di una casa. Ci chiediamo se questi imprenditori si rendono conto del beneficio bio sistemico, ecologico e paesaggistico che quei pini cosi enormi danno non solo a Viale Ceccarini ma a tutta la città. Perché hanno scelto di investire le loro attività proprio lì, in una posizione tutt’altro che di scarsa visibilità, pur sapendo che c’erano i pini e non hanno a suo tempo scelto altri siti?

Parallelamente chiediamo all’Amministrazione Angelini al completo di valutare l’interesse collettivo della città tutta che è fatta non solo di imprese, ma anche di cittadini e residenti che hanno pari dignità in tema di salvaguardia di un bene comune come il Verde Pubblico.

Chiediamo nuovamente all’Assessore Ambiente Christian Andruccioli di essere “di parola” con le associazioni ambientaliste ed animaliste del territorio e concretizzare nei fatti il concetto di tutela delle alberature esistenti, salvando questi bellissimi 3 pini e ripiantumando immediatamente pini di prima grandezza esattamente dove sono stati abbattuti.

Alla protesta delle associazioni arriva l'appoggio di Forza Italia di Riccione:

"Siamo favorevoli alla riqualificazione urbana, ma siamo altrettanto convinti che debba essere realizzata attraverso una progettazione attenta, lungimirante e rispettosa del patrimonio verde della città. Se per risolvere il problema delle radici la soluzione diventa abbattere gli alberi, è legittimo domandarsi se siano state effettuate tutte le valutazioni necessarie già in fase progettuale. I pini di Viale Ceccarini rappresentano un patrimonio storico, ambientale e identitario di Riccione, che merita di essere tutelato. Chiediamo quindi all’Amministrazione chiarezza sulle scelte progettuali adottate e una verifica delle possibili soluzioni alternative prima di procedere con ulteriori abbattimenti".

Riqualificare significa migliorare la città, non cancellarne l’identità.