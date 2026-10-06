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giovedì il funerale

Si è spento Gabriele Giovanardi, storico titolare del bagno 28

In foto: Gabriele Giovanardi (dal profilo Instagram del Bagno 28
Gabriele Giovanardi (dal profilo Instagram del Bagno 28
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Redazione
   
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"Oggi il mare sembra più silenzioso Lele ci ha lasciati e noi vogliamo ricordarti così con il tuo sorriso, la voglia di vivere lo sport nel cuore ed il mare. Continueremo a cercarti nel rumore delle onde, nel sole d estate e in quel sorriso che resterà sempre nei nostri cuori". Così, su Instagram, il bagno 28 Otello di Rimini saluta il suo storico titolare Gabriele Giovanardi scomparso per una malattia a 65 anni.

Giovanardi era stato anche ex calciatore, nel Pietracuta e nel Novafeltria. "Grazie di tutto. Per il giocatore, ma soprattutto per l’amico che sei stato per tanti pietracutesi", si legge nella pagina Facebook dell'U.S. Pietracuta, con un ricordo di un suo intervento, decisivo e scanzonato allo stesso tempo, in una gara delicata. "Notizie così colpiscono al cuore... sei a sarai sempre il nostro gigante buono", lo ricorda la Vis Novafeltria. Il funerale sarà celebrato alla chiesa di Torre Pedrera, di dove era originario, giovedì 8 ottobre alle ore 15:30.

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