Turismo e indennizzi ma anche stadio, SS16 e università. L'intervista al sindaco

E' stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad il primo ospite della nuova edizione della trasmissione di Icaro TV Fuori dall'Aula. Il primo cittadino ha iniziato parlando di turismo, di riqualificazione alberghiera e di colonie. Ha poi spiegato quella che è più di una ipotesi, relativa alla realizzazione di un secondo Palacongressi e ha detto la sua sul tema delle concessioni balneari e sulla polemica interna al Pd sugli indennizzi dei concessionari uscenti (a cui è favorevole, in linea col presidente della Regione de Pascale). Il sindaco ha parlato anche dello sviluppo dell'aeroporto riminese e ha approfondito il tema dell'Università delle sue prospettive di crescita nel riminese. Spazio poi alla cultura con la nomina del nuovo direttore dei Musei Comunali Alessandro Giovanardi e le novità emerse sull'anfiteatro romano. In ambito di mobilità, l'intervista si è concentrata sulla Variante alla SS16 (il cui progetto risale a 30 anni fa) e sulla Marecchiese. Nei prossimi mesi inoltre, ha detto Sadegholvaad, partiranno i lavori per la seconda tratta del Metromare tra la Stazione di Rimini e la Fiera. Dialogo in corso, con qualche apertura da parte del ministro Salvini, sul nuovo Casello proprio a servizio di Rimini Fiera (ma anche di tutta la zona nord del territorio). Infine anche un aggiornamento sul progetto stadio sul quale restano in piedi il piano A (progetto di Aurora Immobiliare) e il piano B ("fai da te" da parte del comune): entro fine anno se ne saprà di più sul futuro del Romeo Neri che diventerà comunque un impianto votato esclusivamente al calcio.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-25-26-la-nuova-stagione-si-apre-col-sindaco-di-rimini-jamil-sadegholvaad/