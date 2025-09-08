Si è chiusa l'ottava edizione dell'International Bike Festival a Misano

Si è chiusa al Misano World Circuit l’ottava edizione di Italian Bike Festival con numeri che confermano la leadership europea della manifestazione: oltre 63 mila presenze in tre giorni, 1000 arrivi in bici, grazie al bike parking sempre attivo, e più di 25 mila test-ride realizzati sui circuiti Shimano Off-Road Arena e Campagnolo Road Circuit.

A contribuire alla buona riuscita della manifestazione è stata anche La Gialla Cycling e la sua Gialla Family che hanno richiamato centinaia di famiglie e valorizzato il territorio di Misano. IBF 2025 ha visto anche la partecipazione di oltre 600 brand espositori provenienti dall’Italia e dal mondo, una vetrina internazionale che ha mostrato al pubblico tutte le novità del mercato della bici.

Non sono mancati anche grandi ambassador del ciclismo come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Bugno, Mario Cipollini, e tanti altri, protagonisti di talk, ride ed esperienze con il pubblico, perché le loro storie potessero fungere da ispirazione per le nuove generazioni di ciclisti. Non sono infatti mancate anche le sfide competitive come la Junior Trophy e Tipo Pista, con 360 giovani ciclisti che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico e ribadito l’attenzione dell’evento verso le nuove promesse del ciclismo.

Un risultato quello della kermess di Misano che ribadisce come la bici sia al centro della mobilità del futuro: sostenibile, inclusiva e capace di unire sport, turismo e innovazione. E l’appuntamento è già per l’edizione 2026 sempre sul circuito dedicato a Marco Simoncelli.





