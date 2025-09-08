Al borgo San Giuliano
'A tavola coi nonni'. Nell'incontro conclusivo si parla di pesce a tavola
In foto: A tavola coi nonni
di Redazione
1 min
Lun 8 Set 2025 11:26 ~ ultimo agg. 13:00
Martedì 9 settembre alle 21 nel sagrato della chiesa del Borgo San Giuliano è in programma l'incontro conclusivo del ciclo "A tavola coi nonni", progetto di educazione alimentare per il benessere intragenerazionale promosso dal Dipartimento di Scienze della Qualità della Vita dell'Università di Rimini. Tema della serata sarà "Il pesce in tavola: salute, memoria e tradizione".
Interverranno il professor Davide Bagnaresi, Docente di Storia dell’Alimentazione
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, Roberto e Marianna Balducci, autore del libro e illustratrice delle foto storiche pubblicate nel libro “J anvud dla Marianna” (Panozzo Editore) e Roberto Giorgetti, co-autore del libro “Purazi… doni!! (Panozzo Editore).
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, Roberto e Marianna Balducci, autore del libro e illustratrice delle foto storiche pubblicate nel libro “J anvud dla Marianna” (Panozzo Editore) e Roberto Giorgetti, co-autore del libro “Purazi… doni!! (Panozzo Editore).
L'evento rientra nel programma di "Esco in scarana", vegli estive al Borgo promosse dalla Società de Borg, ed è patrocinato dal Comune di Rimini in collaborazione con AUSER.
Altre notizie
esempio di inclusività
Spiaggia libera tutti chiude la prima stagione con oltre 5.500 presenze
di Redazione
di Icaro Sport
VIDEO
insieme alla Polfer
Ubriaca dà in escandescenze in stazione, bloccata dai militari del 7° Vega
di Redazione
Costruire la pace
Giornate di Don Oreste: Serve una nuova società fondata sulla gratuità
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini