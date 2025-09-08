'A tavola coi nonni'. Nell'incontro conclusivo si parla di pesce a tavola

Martedì 9 settembre alle 21 nel sagrato della chiesa del Borgo San Giuliano è in programma l'incontro conclusivo del ciclo "A tavola coi nonni", progetto di educazione alimentare per il benessere intragenerazionale promosso dal Dipartimento di Scienze della Qualità della Vita dell'Università di Rimini. Tema della serata sarà "Il pesce in tavola: salute, memoria e tradizione".

Interverranno il professor Davide Bagnaresi, Docente di Storia dell’Alimentazione

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, Roberto e Marianna Balducci, autore del libro e illustratrice delle foto storiche pubblicate nel libro “J anvud dla Marianna” (Panozzo Editore) e Roberto Giorgetti, co-autore del libro “Purazi… doni!! (Panozzo Editore).

L'evento rientra nel programma di "Esco in scarana", vegli estive al Borgo promosse dalla Società de Borg, ed è patrocinato dal Comune di Rimini in collaborazione con AUSER.