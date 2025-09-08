Ubriaca dà in escandescenze in stazione, bloccata dai militari del 7° Vega

Domenica alle 17:45, in stazione a Rimini, una donna originaria dell'Est Europa ha reagito a un controllo dei militari del 7° Vega brandendo un oggetto contundente di metallo. Oltre ad aggredire i militari la donna, in evidente stato di ubriachezza, è stata anche protagonista di atteggiamenti osceni.

I militari sono riusciti a contenere la donna spingendola al suolo e bloccandola, nonostante i tentativi di resistenza durante e dopo la consegna alla Polizia Ferroviaria. La donna è stata arrestata: gli agenti hanno dovuto ammanettarla a mani e piedi e portarla di peso negli uffici. Il pronto intervento di Esercito e Polfer ha garantito la sicurezza per le tante persone che in quel momento si trovavano in stazione.