Omicidio Paganelli. 145 i testimoni nella lista della difesa di Dassilva

Sono 145 i testimoni della difesa di Louis Dassilva nella lista depositata al Tribunale di Rimini dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi che difendono Louis Dassilva, il senegalese in carcere dal luglio 2024 per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il 15 settembre a Rimini si aprirà la Corte d'Assise il processo per il senegalese 35enne accusato di essere l'autore dell'omicidio del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Nell'elenco ci sono Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva, e il fratello Loris, ma anche alcuni membri dei testimoni di Geova, congregazione che Pierina frequentava. Ora il Tribunale si esprimerà sull'ammissione o meno dei testi in elenco.

Per gli inquirenti il delitto sarebbe nato da un movente passionale legato a un rapporto extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima.