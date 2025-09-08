  
tra una settimana il processo

Omicidio Paganelli. 145 i testimoni nella lista della difesa di Dassilva

In foto: Louis Dassilva all’uscita dalla questura di Rimini (foto Migliorini)
Louis Dassilva all’uscita dalla questura di Rimini (foto Migliorini)
Sono 145 i testimoni della difesa di Louis Dassilva nella lista depositata al Tribunale di Rimini dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi che difendono Louis Dassilva, il senegalese in carcere dal luglio 2024 per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il 15 settembre a Rimini si aprirà la Corte d'Assise il processo per il senegalese 35enne accusato di essere l'autore dell'omicidio del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Nell'elenco ci sono Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva, e il fratello Loris, ma anche alcuni membri dei testimoni di Geova, congregazione che Pierina frequentava. Ora il Tribunale si esprimerà sull'ammissione o meno dei testi in elenco. 

Per gli inquirenti il delitto sarebbe nato da un movente passionale legato a un rapporto extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima.

