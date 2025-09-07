  
Indietro
menu
menu

la decana dei riminesi

La festa in famiglia per i 108 anni di Ida Borghesi

In foto: la signora Ida
la signora Ida
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 7 Set 2025 17:29 ~ ultimo agg. 17:42
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 6 settembre la signora Ida Borghesi di Rimini ha compiuto 108 anni, festeggiati con figli nipoti e pronipoti. Emigrata subito nel dopo guerra con il marito, minatore nelle miniere di carbone) ,e i tre figli piccoli, un maschio e due femmine è tornati in Italia, a Rimini dopo 10 anni circa. Rimasta vedova, ora vive con la figlia vedova e una nipote.

Altre notizie
Un flash mob contro le vittime delle guerre (repertorio)
in piazzale kennedy

Flash mob contro i morti in guerra davanti ad una luna di "sangue"
di Redazione
repertorio
trasportato a cesena

Si ribalta in trattore e resta incastrato sotto il mezzo, paura per un 80enne
di Lamberto Abbati
@Caritas
la riflessione

Negare ciò che accade a Gaza, è come negare la Shoah
di Carlo Alberto Pari
Filippo D'Alesio, allenatore biancorosso
Alle 20:30 al "Romeo Neri"

Ecco i convocati in casa biancorossa per Rimini-Ternana
di Icaro Sport
Il raduno di auto d'epoca a Coriano
raduno di auto d'epoca

'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO