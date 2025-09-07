la decana dei riminesi
La festa in famiglia per i 108 anni di Ida Borghesi
In foto: la signora Ida
di Redazione
1 min
Dom 7 Set 2025 17:29 ~ ultimo agg. 17:42
Sabato 6 settembre la signora Ida Borghesi di Rimini ha compiuto 108 anni, festeggiati con figli nipoti e pronipoti. Emigrata subito nel dopo guerra con il marito, minatore nelle miniere di carbone) ,e i tre figli piccoli, un maschio e due femmine è tornati in Italia, a Rimini dopo 10 anni circa. Rimasta vedova, ora vive con la figlia vedova e una nipote.
Altre notizie
trasportato a cesena
Si ribalta in trattore e resta incastrato sotto il mezzo, paura per un 80enne
di Lamberto Abbati
raduno di auto d'epoca
'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic
di Redazione
Meteo Rimini