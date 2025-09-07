La festa in famiglia per i 108 anni di Ida Borghesi

Sabato 6 settembre la signora Ida Borghesi di Rimini ha compiuto 108 anni, festeggiati con figli nipoti e pronipoti. Emigrata subito nel dopo guerra con il marito, minatore nelle miniere di carbone) ,e i tre figli piccoli, un maschio e due femmine è tornati in Italia, a Rimini dopo 10 anni circa. Rimasta vedova, ora vive con la figlia vedova e una nipote.