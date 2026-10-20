Settimana biblica. Da sabato gli incontri in onda su Icaro TV

Saranno in onda su Icaro TV gli incontri della Settimana biblica. A partire da sabato 24 ottobre e per tre settimane consecutive gli appuntamenti saranno proposti alle10:30. Tutti gli incontri saranno disponibili anche su Icaroplay.

La Settimana Biblica della Diocesi di Rimini, appuntamento che da 28 edizioni segna la ripresa del cammino pastorale dopo la pausa estiva. Un’occasione di formazione e approfondimento rivolta all’intera comunità diocesana, in particolare a catechisti, operatori pastorali e ministri istituiti, per riscoprire la ricchezza della Scrittura e lasciarsi interrogare dalla sua attualità.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “A un passo da noi. La prossimità nel Vangelo di Marco”, si intreccia con il cammino indicato dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, nella sua Lettera pastorale.

Accompagnati da biblisti e teologi capaci di coniugare competenza scientifica e sensibilità pastorale, i partecipanti saranno invitati a mettere in dialogo la Parola con la vita delle comunità. Il Vangelo di Marco, che guiderà il cammino dell’Anno liturgico, presenta infatti un Gesù che non rimane distante: si avvicina, vede, tocca, libera, accorcia le distanze e restituisce dignità a chi l’ha perduta.

Il percorso sarà sviluppato da don Stefano Didonè, don Davide Arcangeli e suor Abir Hanna. Le prime tre serate si svolgono in Sala Manzoni. La serata conclusiva, giovedì 22 ottobre, si terrà invece nel Tempio Malatestiano, con “La Parola che diventa bellezza”, un momento orante proposto dalla comunità delle monache agostiniane di Pennabilli.