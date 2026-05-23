Servono accertamenti urgenti in ospedale, il supporto dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Piazzi, traversa di via Rimembranze a Rimini, su richiesta del personale sanitario del 118, per consentire il rapido trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e con importanti difficoltà di deambulazione. L’intervento si è reso necessario per permettere l’ospedalizzazione del paziente al fine di effettuare accertamenti clinici urgenti.

Sul posto è intervenuto personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha operato utilizzando tecniche specifiche, con l’ausilio di autoscala e barella bariatrica: una barella sanitaria progettata appositamente per il trasporto in sicurezza di persone con corporatura molto robusta o con peso elevato. Il personale ha garantito il trasferimento in sicurezza del paziente e la collaborazione con il personale sanitario del 118. Le operazioni si sono concluse regolarmente senza particolari criticità.