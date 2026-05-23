  
Indietro
menu
menu

persona con difficoltà motorie

Servono accertamenti urgenti in ospedale, il supporto dei Vigili del Fuoco

In foto: @Vigili del Fuoco
@Vigili del Fuoco
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel pomeriggio una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Piazzi, traversa di via Rimembranze a Rimini, su richiesta del personale sanitario del 118, per consentire il rapido trasporto in ospedale di una persona con corporatura robusta e con importanti difficoltà di deambulazione. L’intervento si è reso necessario per permettere l’ospedalizzazione del paziente al fine di effettuare accertamenti clinici urgenti.

Sul posto è intervenuto personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha operato utilizzando tecniche specifiche, con l’ausilio di autoscala e barella bariatrica: una barella sanitaria progettata appositamente per il trasporto in sicurezza di persone con corporatura molto robusta o con peso elevato. Il personale ha garantito il trasferimento in sicurezza del paziente e la collaborazione con il personale sanitario del 118. Le operazioni si sono concluse regolarmente senza particolari criticità.

Altre notizie
Giovanni Tomassini ospite di Calcio.Basket
Replica martedì ore 17:15 e 23

Calcio.Basket dell'1 giugno 2026 - Serata Basket. Ospite Giovanni Tomassini
di Icaro Sport
VIDEO
Trottole alle Befane
Anche martedì 2 giugno

Sfide, spin e divertimento alle Befane con il Beyblade X Tournament
di Icaro Sport
FOTO
Il Bluenext Sailing Team
Con TP52 Blue e WB IX

Lo Yacht Club Rimini pronto per la Range Rover Sardinia Cup 2026
di Icaro Sport
FOTO
Gianni Mattioli
Fu sottosegretario e ministro

Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO