Famiglie numerose. Il Comune di Rimini rinnova il sostegno con un nuovo bando

Un nuovo bando per il sostegno alle famiglie numerose – quelle con quattro o più figli – partirà l’8 giugno. A Rimini le famiglie con un nucleo composto da cinque o più persone sono circa 3.500. Il Comune riapre il bando per l’anno 2026: il contributo destinato ai nuclei con quattro o più figli fiscalmente a carico, grazie a un finanziamento regionale di 47 mila euro, nell’ambito dei Programmi Attuativi dedicati alle responsabilità familiari e ai diritti dell’infanzia.

L’avviso conferma i criteri già adottati negli anni scorsi: possono fare domanda i nuclei con almeno quattro figli, anche in affido, e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Il contributo verrà calcolato in modo proporzionale al numero dei figli presenti in ciascuna famiglia. Le domande si potranno presentare dall’8 giugno al 10 luglio 2026.