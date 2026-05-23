domande dall'8 giugno
Famiglie numerose. Il Comune di Rimini rinnova il sostegno con un nuovo bando
In foto: repertorio
di Redazione
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Un nuovo bando per il sostegno alle famiglie numerose – quelle con quattro o più figli – partirà l’8 giugno. A Rimini le famiglie con un nucleo composto da cinque o più persone sono circa 3.500. Il Comune riapre il bando per l’anno 2026: il contributo destinato ai nuclei con quattro o più figli fiscalmente a carico, grazie a un finanziamento regionale di 47 mila euro, nell’ambito dei Programmi Attuativi dedicati alle responsabilità familiari e ai diritti dell’infanzia.
L’avviso conferma i criteri già adottati negli anni scorsi: possono fare domanda i nuclei con almeno quattro figli, anche in affido, e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Il contributo verrà calcolato in modo proporzionale al numero dei figli presenti in ciascuna famiglia. Le domande si potranno presentare dall’8 giugno al 10 luglio 2026.
Il sostegno economico fotografa un territorio complesso e variegato - spiega l'Amministrazione Comunale - dove convivono famiglie unipersonali, coppie senza figli, nuclei con bambini piccoli e, appunto, quelle realtà più numerose che richiedono servizi calibrati e politiche dedicate.
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