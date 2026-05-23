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nel quartiere 'svizzero'

62 anni col nome sbagliato. Corretto il refuso toponomastico

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Redazione
   
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Per 62 anni una strada di Rimini è stata chiamata con un nome non corretto: il refuso oggi viene rimediato. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 497 del 1964 è stata attribuita la denominazione stradale Via Giubasco per una strada di Miramare che interseca via Losanna. Da verifiche d'ufficio è emerso però che la denominazione era imprecisa: quella corretta è infatti Via Giubiasco. Trattasi di una cittadina del Canton Ticino che è stata comune autonomo fino al 2017 per poi essere inglobata in quello di Bellinzona (la toponomastica dell'area è dedicata alle città del Cantone più a sud della Svizzera). Con apposita delibera, l'Amministrazione Comunale di Rimini 62 anni dopo corregge ufficialmente la denominazione, autorizzando nel contempo l'aggiornamento della segnaletica. 

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