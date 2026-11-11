Servizio di Assistenza Domiciliare. Un presidio dei sindacati a Rimini

Si è svolto questa mattina davanti alla sede dei Servizi sociali del Comune, il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), promosso da FP CGIL Rimini, CISL FP Romagna e UILTuCS Emilia-Romagna.

La mobilitazione - spiegano i promotori - è stata organizzata per portare all'attenzione delle istituzioni e dei soggetti gestori le criticità che riguardano chi ogni giorno garantisce assistenza, cura e sostegno direttamente nelle abitazioni delle persone fragili. Le organizzazioni sindacali chiedono alle cooperative, attraverso le rispettive centrali, e al Comune di Rimini risposte concrete sulle condizioni economiche e organizzative del personale, sottolineando la necessità di riconoscere pienamente il valore di un servizio fondamentale per la collettività.

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Nel corso della mattinata, una delegazione sindacale è stata ricevuta da Fabio Mazzotti, dirigente e Capo del Dipartimento Servizi di comunità del Comune di Rimini, per rappresentare le criticità e le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nel confronto, Kristian Gianfreda, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini (sentito telefonicamente), si è assunto l'impegno di convocare, entro la fine del mese, un tavolo politico con tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di avviare un confronto sulle questioni sollevate e individuare risposte concrete alle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tra le principali rivendicazioni c'è "l'adeguamento dei rimborsi chilometrici, che dovranno essere calcolati sulla base del costo reale del carburante e in linea con gli accordi territoriali. Il rimborso del bollo auto e la copertura assicurativa kasko. Le lavoratrici e i lavoratori utilizzano quotidianamente i propri mezzi per raggiungere le abitazioni degli utenti e garantire la continuità degli interventi. Per questo, secondo le organizzazioni sindacali, i costi e i rischi legati all'utilizzo dell'automobile per motivi di lavoro non possono continuare a gravare sul personale.

Le rivendicazioni comprendono anche il miglioramento delle condizioni generali di lavoro, con particolare attenzione alla sostenibilità dei turni, alla distribuzione dei carichi, al rispetto delle tempistiche degli interventi e dei percorsi assegnati, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori. Aspetti che incidono non soltanto sulla qualità della vita professionale, ma anche sulla possibilità di garantire agli utenti un'assistenza puntuale e adeguata alle loro necessità.

Accanto alle questioni economiche e contrattuali, spiegano i sindacati, la mobilitazione vuole richiamare l'attenzione sull'importanza crescente dell'assistenza domiciliare. Il progressivo invecchiamento della popolazione e l'aumento delle persone che necessitano di supporto nella gestione della vita quotidiana rendono il SAD un servizio sempre più centrale nel sistema di welfare territoriale.

L'assistenza a domicilio consente a molte persone anziane, fragili o con difficoltà di autonomia di continuare a vivere nel proprio ambiente, mantenendo per quanto possibile abitudini, relazioni e legami con il territorio. Rappresenta inoltre un sostegno importante per le famiglie, che sempre più spesso si trovano a dover affrontare esigenze assistenziali complesse e a conciliare il lavoro con la cura dei propri familiari.

“L'assistenza domiciliare sarà sempre più centrale nei prossimi anni. L'aumento della popolazione anziana e dei bisogni assistenziali richiede servizi adeguati, risorse e professionalità valorizzate. Non si può pensare di garantire un'assistenza di qualità senza riconoscere il lavoro e l'impegno di chi ogni giorno opera nelle case delle persone”, sottolineano FP CGIL Rimini, CISL FP Romagna e UILTuCS Emilia-Romagna.

Per le organizzazioni sindacali, quindi, il riconoscimento del valore sociale del SAD deve tradursi in investimenti, stabilità del servizio e condizioni di lavoro adeguate. La crescita della domanda di assistenza non può prescindere dalla tutela di chi la garantisce quotidianamente: valorizzare gli operatori significa anche preservare la qualità e la continuità delle prestazioni offerte alla cittadinanza.

“Ci aspettiamo che si apra quanto prima un confronto con tutti i soggetti coinvolti. Le questioni poste riguardano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche il futuro e la qualità di un servizio fondamentale per tutta la comunità. È necessario dare risposte concrete a chi ogni giorno contribuisce a garantire assistenza e dignità alle persone più fragili”.

“La convocazione del tavolo politico entro la fine del mese rappresenta un primo passo importante, che ora dovrà tradursi in un confronto concreto e in impegni verificabili. Le questioni poste riguardano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche il futuro e la qualità di un servizio fondamentale per tutta la comunità. Continueremo a seguire la vicenda affinché alle richieste avanzate arrivino risposte adeguate”, concludono i sindacati.