Luxury Dog: cadono in prescrizione tutti i reati per il traffico di cuccioli

Tutti i reati caduti in prescrizione: si è conclusa così, nel corso della terza udienza preliminare al Tribunale di Udine, l'inchiesta "Luxury Dog". Il procedimento era iniziato nel 2019 a seguito delle denunce di circa quaranta persone, che avevano acquistato cuccioli di cane, per lo più bulldog francesi e baboncini toy, che nella maggior parte dei casi morivano poco dopo la consegna, vuoi per malattia o per lo stress di viaggi terrificanti a cui erano costretti in tenerissima età, spesso stipati nei bagagliai d'auto.

Le indagini della Polizia di Frontiera di Rimini, svolte con il supporto dell'Interpol, avevano scoperto un presunto traffico illegale dalla Slovacchia per oltre 5mila cuccioli di razza, venduti a prezzi tra i 1.000 e i 1.800 euro. Un giro d'affari stimato in oltre un milione, che vedeva coinvolte varie province italiane e imputati residenti anche tra Rimini, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Quella che l'accusa considerava una organizzazione a tutti gli effetti, aveva sviluppato la capacità di falsificare i documenti dei cani ed impiantare loro microchip provenienti dal mercato parallelo cinese, leggibili però dai lettori in uso ai veterinari e alle forze di polizia europee.

Dopo dodici condanne in primo grado nel dicembre 2022, la Corte d'Appello di Bologna nell'ottobre 2024 aveva annullato la sentenza per incompetenza territoriale, trasferendo gli atti a Udine. Nel capoluogo friulano è infine arrivata la decisione del giudice, che ha preso atto del tempo trascorso decretando la prescrizione per tutti gli addebiti, compresa l'associazione per delinquere.