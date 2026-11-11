Crisi Coop134. Il presidente della Provincia chiede un tavolo istituzionale

Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto alla Regione Emilia-Romagna per chiedere con urgenza l’attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la Cooperativa Sociale Coop 134, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali riminesi FP-FILCAMS-FLAI CGIL, FISASCAT-FAI CISL e UILTRASPORTI-UILA.

La Provincia di Rimini condivide infatti le preoccupazioni espresse in merito alla situazione aziendale e alle possibili ricadute occupazionali. Tenuto conto della rilevanza della cooperativa per il territorio riminese, sia in termini di livelli occupazionali sia per i servizi che svolge, e preso atto delle criticità rappresentate dalle organizzazioni sindacali, la Provincia di Rimini ritiene necessario un intervento istituzionale tempestivo e coordinato.