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lettera alla Regione

Crisi Coop134. Il presidente della Provincia chiede un tavolo istituzionale

In foto: un veicolo Coop 134
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Redazione
   
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Il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha scritto alla Regione Emilia-Romagna per chiedere con urgenza l’attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la Cooperativa Sociale Coop 134, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali riminesi FP-FILCAMS-FLAI CGIL, FISASCAT-FAI CISL e UILTRASPORTI-UILA.

La Provincia di Rimini condivide infatti le preoccupazioni espresse in merito alla situazione aziendale e alle possibili ricadute occupazionali. Tenuto conto della rilevanza della cooperativa per il territorio riminese, sia in termini di livelli occupazionali sia per i servizi che svolge, e preso atto delle criticità rappresentate dalle organizzazioni sindacali, la Provincia di Rimini ritiene necessario un intervento istituzionale tempestivo e coordinato.

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