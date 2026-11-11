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Monet. Una vita a colori. Lo storico dell'arte Goldin torna a Rimini

In foto: Marco Goldin
Marco Goldin
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Redazione
   
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C'è anche Rimini tra le quattro tappe in Emilia-Romagna date la nuova tournée teatrale di Marco Goldin, intitolata “MONET. Una vita a colori”. Lo storico dell’arte torna a calcare i palcoscenici italiani in occasione del centenario della scomparsa di Claude Monet, avvenuta il 5 dicembre 1926 a Giverny. Un tour teatrale iniziato da meno di un mese con sold out in tutta Italia. Sul palco insieme a Marco Goldin ci sono il pianista Remo Anzovino, autore delle musiche originali, e Daniela Savoldi al violoncello e voce.

Goldin sarà al teatro Galli  mercoledì 18 novembre alle 20,45 in una città che conosce bene, dopo il ciclo di mostre del 2009- 2012 da lui curate per il Castel Sismondo.

Le altre tappe in regione saranno a Bologna, al Teatro Duse, giovedì 19 novembre, ore 21.00, e poi le due date a Parma, al Teatro Due che è anche co-produttore della tournée: sabato 28 novembre (ore 20.30) e domenica 29 novembre (ore 16.00).

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