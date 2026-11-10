Anziani raggirati, spariti dai conti 56mila euro: a processo badante e figlia

Oltre 56mila euro spariti nel nulla dai conti correnti di una coppia di anziani santarcangiolesi indifesi. È la somma che, secondo la Procura di Rimini, sarebbe stata sottratta da una badante 48enne e da sua figlia tra il marzo e l'aprile del 2023, approfittando del rapporto di fiducia e della fragilità delle vittime.

La vicenda è ora al centro del processo davanti al Tribunale di Rimini, dove le due donne, di origine calabrese e difese dall'avvocato Piergiorgio Campolongo, devono rispondere a vario titolo di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la badante si sarebbe impossessata dei bancomat dei coniugi - all'epoca di 78 e 76 anni, con la donna affetta da demenza senile mentre il marito è nel frattempo deceduto - per effettuare ripetuti prelievi in contante allo sportello e acquisti non autorizzati.

A far scattare le indagini era stata la figlia della coppia, avvisata dalla banca dei genitori di presunte operazioni sospette. Nell'ultima udienza sono stati ascoltati i militari dell'Arma che hanno ricostruito le tappe dell'inchiesta, ripercorrendo anche un episodio risalente al gennaio 2023: il ritrovamento dei due anziani all'interno della loro abitazione in forte stato confusionale, con la casa messa a soqquadro, come dopo un furto o una rapina.

Caso poi archiviato dalla stessa Procura per assenza di prove certe, ma che a distanza di mesi ha acceso più di un sospetto nella figlia dei coniugi santarcangiolesi, costituitasi parte civile nel processo insieme alla madre e rappresentata dagli avvocati Andrea Guidi e Francesca Gorini. Tra gli acquisti finiti al centro dell'indagine ce ne sono alcuni avvenuti in Calabria e a Napoli, con il cellulare della figlia della badante che aggancerebbe la cella telefonica vicina a dove sono stati effettuati. Prossima udienza a marzo 2027.