Per madre e figlia un lungo incubo tra Ucraina e Riviera. Carcere per un 38enne

Una lunga serie di brutali maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie che è cominciata in Ucraina nel 2011, l'anno del matrimonio. Il 38enne, spesso sotto l'effetto di alcol, ha in seguito maltrattato e minacciato anche la figlia nata nello stesso anno. Un incubo che ha portato la donna alla separazione, nel 2023. Ma quando lei si è trasferita con la figlia in un comune della riviera riminese, lui ha ottenuto di poter vivere con loro facendo leva sulla guerra in atto e sulla breve tregua dalle vessazioni che aveva concesso loro. Per ricominciare, però, sempre con altrettanta ferocia.

A metà settembre 2026, dopo avere cercato la moglie presso l'hotel dove lavorava, lui l'aveva condotta a casa e picchiata vicino a una finestra, fino a farle urtare la testa contro uno spigolo e provocare una ferita sanguinante. Poi, a fine settembre, l'ennesima violenza sessuale che ha spinto la donna, a scappare da dei conoscenti a Pesaro e a presentare denuncia. Non trovandole più al suo risveglio, il 38enne ha chiamato l'ex moglie per 61 volte in una sola giornata.

Le indagini hanno ricostruito una lunga storia di violenze fisiche, che la causavano lividi e lesioni, e violenze sessuali, con rapporti e pratiche estreme imposti con la forza dall'uomo. Ma anche minacce di morte ed altre condotte che hanno costretto madre e figlia a vivere in uno stato di terrore. La figlia è stata ascoltata in audizione protetta con l'ausilio di una psicologa. Il Giudice per le indagini preliminari, Raffaella Ceccarelli, ha disposto per l'uomo, un 38enne ucraino, la custodia in carcere.