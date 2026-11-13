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“Ricordati di me”

Demenza e Alzheimer colpiscono 5.000 persone, la maggioranza è a casa

In foto: supporto alle persone con Alzheimer
supporto alle persone con Alzheimer
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Redazione
   
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In provincia di Rimini si stimano circa 5.000 persone con una forma di demenza e l'Alzheimer rappresenta dal 50 al 70% dei casi. Sono 1.435 le persone seguite a vario titolo dalla rete territoriale. La malattia colpisce soprattutto le donne: sopra i 65 anni ne soffre il 6,2% delle donne, contro il 2,8% degli uomini. Sopra i 75 anni le percentuali salgono al 10,5% e al 4,7%. Gran parte dei pazienti vive a casa, accanto a chi se ne prende cura. Sono i numeri portati al convegno promosso da Asp Valloni Marecchia "Ricordati di me-Una comunità che dà valore alle persone" per fare il punto sulla rete territoriale. Per il sindaco Jamil Sadegholvaad, "combattere la malattia non può essere un compito lasciato al singolo e alla sua famiglia. Significa credere nel valore della persona e sostenerne le difficoltà come comunità". In questa giornata, aggiunge, "vedo una comunità riminese coesa e informata, e un messaggio preciso: non si è soli. È la direzione in cui il Comune sta investendo, anche ripensando la città attorno a strutture come i Nodi Territoriali della Salute e le Case della Salute". Sulla stessa linea l'assessore alle Politiche per la salute Kristian Gianfreda: "Abbiamo scelto di portare i servizi il più vicino possibile alle persone, nei quartieri. I Nodi Territoriali di Salute nascono con questo obiettivo: chi ha appena ricevuto una diagnosi, o chi comincia a notare i primi segnali in un familiare, deve trovare un luogo vicino a casa dove essere ascoltato, orientato e coinvolto in attività che aiutano a non isolarsi". Accanto ai Caffè Alzheimer, ai Centri d'Incontro e a un'esperienza come Il Colibrì, dedicato alle demenze a esordio giovanile, "stiamo costruendo una rete in cui sanità, servizi sociali e Terzo Settore lavorano insieme". Il Comune sta proseguendo l'attivazione dei Nodi territoriali che, il 17 novembre, con l'inaugurazione del NoTes Lagomaggio, saranno in tutto otto. 

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