Secondo stralcio nuovo viale Ceccarini. L'Amministrazione incontra il Consorzio

Oggi la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, la dirigente del settore Tecla Mambelli e la funzionaria Rosa Coppola hanno incontrato una rappresentanza del Consorzio di viale Ceccarini per illustrare e condividere il cronoprogramma del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione del viale, dopo l’inaugurazione del primo tratto, dal Lungomare della Repubblica a viale Milano.

Il cantiere partirà a ottobre, con l’obiettivo di concludere l’intervento entro i primi mesi dell’estate 2026, interessando il tratto compreso tra viale Milano e l’incrocio con viale Dante, all’altezza del gazebo. L’avvio del secondo stralcio è stato programmato dopo la stagione estiva per non interferire con i flussi turistici e garantire la piena fruibilità del viale nei mesi di maggior affluenza.

Gli operatori hanno espresso osservazioni e richieste per rendere il percorso e l’accesso ai negozi il più agevole possibile durante i lavori. L’amministrazione ha confermato la volontà di ridurre al minimo i disagi, alla luce della presenza di numerose attività commerciali affacciate sul cantiere. Le istanze e le proposte raccolte saranno condivise con l’impresa esecutrice, per individuare le migliori soluzioni operative.

È stato stabilito di organizzare a fine agosto, o al massimo ai primi di settembre, un’assemblea pubblica aperta a tutti gli operatori dell’area interessata, per illustrare nel dettaglio le modalità dell’intervento e le misure messe in campo per agevolare la viabilità pedonale e l’accesso alle attività.



Il secondo stralcio riproporrà il bosco urbano lineare ideato dallo studio Laprimastanza, con particolare attenzione - spiega l'Amministrazione Comunale - alla tutela dei pini esistenti, messi in sicurezza tramite tecniche avanzate per preservarne l’apparato radicale e la stabilità. Saranno mantenute le aiuole sinuose e rigogliose, arricchite da arbusti e fioriture stagionali, che creeranno spazi di sosta e convivialità.

Anche la pavimentazione in travertino, composta da piccole tessere 12x12 cm con diverse finiture, continuerà in questo tratto, richiamando la tradizione architettonica degli anni ’30 e creando un effetto di “ricamo urbano”.

Il nuovo viale sarà arricchito da arredi contemporanei e dai pali di illuminazione scenografici “Palo Ceccarini”, in grado di diffondere luci e suoni per cambiare atmosfera in base a eventi e stagioni. Torneranno anche installazioni luminose come i tappeti di lucciole e le nuvole d’acqua nebulizzata.

