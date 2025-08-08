  
Indietro
menu
menu

cantiere a ottobre

Secondo stralcio nuovo viale Ceccarini. L'Amministrazione incontra il Consorzio

In foto: un rendering
un rendering
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Ven 8 Ago 2025 18:06 ~ ultimo agg. 9 Ago 02:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Oggi la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, la dirigente del settore Tecla Mambelli e la funzionaria Rosa Coppola hanno incontrato una rappresentanza del Consorzio di viale Ceccarini per illustrare e condividere il cronoprogramma del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione del viale, dopo l’inaugurazione del primo tratto, dal Lungomare della Repubblica a viale Milano.
Il cantiere partirà a ottobre, con l’obiettivo di concludere l’intervento entro i primi mesi dell’estate 2026, interessando il tratto compreso tra viale Milano e l’incrocio con viale Dante, all’altezza del gazebo. L’avvio del secondo stralcio è stato programmato dopo la stagione estiva per non interferire con i flussi turistici e garantire la piena fruibilità del viale nei mesi di maggior affluenza.
Gli operatori hanno espresso osservazioni e richieste per rendere il percorso e l’accesso ai negozi il più agevole possibile durante i lavori. L’amministrazione ha confermato la volontà di ridurre al minimo i disagi, alla luce della presenza di numerose attività commerciali affacciate sul cantiere. Le istanze e le proposte raccolte saranno condivise con l’impresa esecutrice, per individuare le migliori soluzioni operative.
È stato stabilito di organizzare a fine agosto, o al massimo ai primi di settembre, un’assemblea pubblica aperta a tutti gli operatori dell’area interessata, per illustrare nel dettaglio le modalità dell’intervento e le misure messe in campo per agevolare la viabilità pedonale e l’accesso alle attività.

Il secondo stralcio riproporrà il bosco urbano lineare ideato dallo studio Laprimastanza, con particolare attenzione - spiega l'Amministrazione Comunale - alla tutela dei pini esistenti, messi in sicurezza tramite tecniche avanzate per preservarne l’apparato radicale e la stabilità. Saranno mantenute le aiuole sinuose e rigogliose, arricchite da arbusti e fioriture stagionali, che creeranno spazi di sosta e convivialità.
Anche la pavimentazione in travertino, composta da piccole tessere 12x12 cm con diverse finiture, continuerà in questo tratto, richiamando la tradizione architettonica degli anni ’30 e creando un effetto di “ricamo urbano”.
Il nuovo viale sarà arricchito da arredi contemporanei e dai pali di illuminazione scenografici “Palo Ceccarini”, in grado di diffondere luci e suoni per cambiare atmosfera in base a eventi e stagioni. Torneranno anche installazioni luminose come i tappeti di lucciole e le nuvole d’acqua nebulizzata.
 

Altre notizie
Il logo del Riccione Women
Calcio C Femminile

Riccione Women presenta la sua stagione: il 6 settembre a Riminiterme
di Icaro Sport
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO