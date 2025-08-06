Scuola Miramare: nuovo ingresso e mensa fonoassorbente pronte per il rientro

Un nuovo ingresso - con lavori di consolidamento e ammodernamento, e una mensa più confortevole, renderanno più gradevole e sicuro il rientro a settembre per gli studenti e gli insegnanti della scuola primaria di Miramare. I due interventi fanno parte di un progetto di consolidamento, ammodernamento e riqualificazione per cui sono stati stanziati più di trentamila euro, con i lavori estivi affidati alla società in house “Anthea”.

Durante l’estate, la Scuola Elementare Miramare sarà al centro di un intervento di riqualificazione che punta a rendere l’edificio più sicuro e accogliente per alunni e personale. Con un investimento di più di 30mila euro, il Comune di Rimini ha affidato alla società in house Anthea Srl la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che riguarderanno il consolidamento strutturale dei pilastri d’ingresso e il miglioramento acustico della mensa. L’obiettivo è duplice: da un lato mettere in sicurezza l’accesso principale dell’edificio, intervenendo su fessure e connessioni strutturali; dall’altro rendere più confortevole l’ambiente mensa, grazie all’installazione di pannelli fonoassorbenti studiati per ridurre il riverbero e migliorare la qualità acustica dello spazio. I lavori saranno eseguiti durante la pausa estiva, per non interferire con le lezioni e garantire un rientro a scuola all’insegna della qualità e della tranquillità.