Scuola Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso: iscrizioni fino a metà gennaio

Sono riaperte le iscrizioni per la Scuola di Alta Formazione (SAF) in Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso, attivata da anni con successo dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. La Scuola è rivolta a tutti coloro che, in qualità di studiosi o operatori sul campo, si occupano di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiale.

La durata della Scuola è annuale ed è possibile frequentare interamente online, da tutta Italia (e dall’estero). È prevista, inoltre, la possibilità di partecipare come uditori/uditrici o di frequentare singoli moduli formativi e corsi. Nel mese di gennaio è in programma un open day di presentazione, aperto a tutte le persone interessate.

Tra i prestigiosi docenti che collaborano alla Scuola di Arte Sacra si segnalano: Michela Cesarini, Emanuela Fogliadini, Giovanni Gardini, don Alessio Geretti, Alessandro Giovanardi, Auro Panzetta, Emanuela Penni, suor Maria Gloria Riva, Natalino Valentini. Coordinatore della Scuola di Alta Formazione è Johnny Farabegoli.

Spiega il prof. Farabegoli:

"La nostra Scuola offre un percorso formativo specifico sull’arte sacra, ma rivolge lo sguardo anche all’intero orizzonte dell’arte intesa come patrimonio di comunità. I corsi, tenuti da docenti altamente qualificati, sono rivolti a chi desidera approfondire o completare il proprio percorso nell’ambito della valorizzazione e gestione dei beni culturali ecclesiastici, offrendo competenze teoriche e strumenti operativi, anche attraverso attività laboratoriali. In un contesto che richiede una preparazione sempre più specifica, la SAF si configura inoltre come centro di ricerca e spazio di incontro e confronto tra le istituzioni preposte alla tutela e valorizzazione dei beni culturali".

La Scuola rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e formazione specialistica per guide e operatori del turismo, insegnanti, organizzatori di eventi e operatori culturali. È patrocinata e accreditata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.