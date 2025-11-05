  
Indietro
menu
menu

dopo il caso Masini

Scudo penale per le Forze dell'Ordine. Colombo sottoscrive proposta Bignami

In foto: Il comandante di Villa Verucchio, Luciano Masini
Il comandante di Villa Verucchio, Luciano Masini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 5 Nov 2025 13:43 ~ ultimo agg. 13:49
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Una proposta di legge a prima firma del parlamentare di Fratelli d'Italia Galeazzi Bignami che si pone l'obiettivo dello scudo penale per le forze dell'ordine, cioè di rivedere "l’obbligo formale di “iscrivere” immediatamente nel registro degli indagati chi, come lui, agisce nell’esercizio del proprio dovere". Ad accogliere e a sottoscrivere la proposta l'onorevole Beatriz Colombo: "Grazie all’On. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, per aver mantenuto la promessa fatta al nostro carabiniere riminese Luciano Masini. Quell’onta dell’“atto dovuto”, che troppo spesso colpisce gli appartenenti alle Forze dell’ordine chiamati a intervenire per difendere la cittadinanza, rappresenta una falla di sistema: un automatismo che espone servitori dello Stato a una gogna mediatica e a un ingiusto calvario giudiziario, fino alla sospensione dello stipendio. A maggior ragione nei casi in cui si tratti di carabinieri, poliziotti, finanzieri o agenti che, nel rispetto delle regole, si trovano costretti a compiere atti difficili come neutralizzare un aggressore. Fratelli d’Italia sa da che parte stare: quella delle Forze dell’ordine".
Altre notizie
Coriano in Sport
25 contributi da 200 euro

A Coriano il nuovo voucher per lo sport 2025/2026
di Icaro Sport
ex Buzzi
con il sindaco

Ex Buzzi Unicem. Il comitato per la Bonifica chiede nuovo incontro
di Redazione
Elena Nati e Kristian Gianfreda
DUE APPUNTAMENTI A RIMINI

Il Centro per le famiglie festeggia 25 anni: le iniziative per la ricorrenza
di Redazione
il laboratorio degli studenti
con scarti tessili

Gli abiti degli studenti del Volta-Fellini di Riccione in passerella ad Ecomondo
di Redazione
La premiazione di Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione
Al Palazzo del Turismo

Sports Awards terza edizione: tanti gli atleti premiati da Polisportiva Riccione
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO