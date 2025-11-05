Scudo penale per le Forze dell'Ordine. Colombo sottoscrive proposta Bignami

dopo il caso Masini
Una proposta di legge a prima firma del parlamentare di Fratelli d'Italia Galeazzi Bignami che si pone l'obiettivo dello scudo penale per le forze dell'ordine, cioè di rivedere "l’obbligo formale di “iscrivere” immediatamente nel registro degli indagati chi, come lui, agisce nell’esercizio del proprio dovere". Ad accogliere e a sottoscrivere la proposta l'onorevole Beatriz Colombo: "Grazie all’On. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, per aver mantenuto la promessa fatta al nostro carabiniere riminese Luciano Masini. Quell’onta dell’“atto dovuto”, che troppo spesso colpisce gli appartenenti alle Forze dell’ordine chiamati a intervenire per difendere la cittadinanza, rappresenta una falla di sistema: un automatismo che espone servitori dello Stato a una gogna mediatica e a un ingiusto calvario giudiziario, fino alla sospensione dello stipendio. A maggior ragione nei casi in cui si tratti di carabinieri, poliziotti, finanzieri o agenti che, nel rispetto delle regole, si trovano costretti a compiere atti difficili come neutralizzare un aggressore. Fratelli d’Italia sa da che parte stare: quella delle Forze dell’ordine".
