A Coriano il nuovo voucher per lo sport 2025/2026

Il Comune di Coriano conferma anche per la stagione sportiva 2025/2026 il proprio impegno nel promuovere lo sport come diritto e opportunità per tutti. È stato pubblicato il bando per l’erogazione divoucher a sostegno dell’accesso dei giovani – con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con due o più figli – alla pratica motoria e sportiva.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport e approvata con deliberazione di Giunta n. 181 del 1° ottobre 2025, è quello di contrastare la sedentarietà e l’abbandono dell’attività sportiva, sostenendo concretamente le famiglie nella spesa per corsi e attività proposte da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI e CIP.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Coriano:

· Con bambini o ragazzi nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2019, se appartenenti a nuclei con due o più figli conviventi;

· oppure con figli con disabilità, nati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2019.

È richiesto un ISEE ordinario non superiore a 20.000 euro e l’iscrizione (già effettuata o da effettuare entro il 3 dicembre 2025) ad attività sportive relative alla stagione 2025/2026.

Ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo voucher, che non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione.

Come presentare la domanda :

Le richieste dovranno essere inviate entro martedì 3 dicembre 2025:

· via email all’indirizzo protocollogenerale@comune. coriano.rn.it, oppure

· via PEC a comune.coriano@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Richiesta Voucher Sport 2025”.

Il modulo di domanda e il bando completo sono scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.coriano.rn.it.

Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano: “Questo bando rappresenta un tassello importante della nostra politica di attenzione concreta alle famiglie e ai giovani. Lo sport è un presidio educativo e sociale, un luogo dove si imparano il rispetto, l’impegno e la collaborazione: valori che vogliamo continuare a coltivare nella nostra comunità. A Coriano crediamo che nessun bambino debba rinunciare a fare sport per ragioni economiche. Con questo contributo aiutiamo le famiglie, ma soprattutto diamo un segnale: investire sui giovani significa investire nel futuro del Paese.”

Anna Pecci, Assessore allo Sport: “Anche quest’anno abbiamo scelto di sostenere in modo concreto le famiglie e di promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e salute. Lo sport è un linguaggio universale che educa, unisce e costruisce comunità: per questo il Comune di Coriano vuole garantire a tutti i bambini e ai ragazzi la possibilità di praticarlo, indipendentemente dalle condizioni economiche. Crediamo profondamente in questo progetto e ci impegniamo per raggiungere sempre più famiglie. Nel 2023 abbiamo stanziato 10 voucher da 200 euro; quest’anno siamo arrivati a 25 da 200 euro. Un piccolo aiuto economico può fare una grande differenza: può significare l’iscrizione a un corso, l’ingresso in una squadra, la possibilità di vivere esperienze che fanno crescere e stare bene insieme”.