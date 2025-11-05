  
Indietro
menu
menu

25 contributi da 200 euro

A Coriano il nuovo voucher per lo sport 2025/2026

In foto: Coriano in Sport
Coriano in Sport
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 3 min
Mer 5 Nov 2025 13:17 ~ ultimo agg. 13:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Comune di Coriano conferma anche per la stagione sportiva 2025/2026 il proprio impegno nel promuovere lo sport come diritto e opportunità per tutti. È stato pubblicato il bando per l’erogazione divoucher a sostegno dell’accesso dei giovani – con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con due o più figli – alla pratica motoria e sportiva.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport e approvata con deliberazione di Giunta n. 181 del 1° ottobre 2025, è quello di contrastare la sedentarietà e l’abbandono dell’attività sportiva, sostenendo concretamente le famiglie nella spesa per corsi e attività proposte da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI CIP.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Coriano:

·  Con bambini o ragazzi nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2019, se appartenenti a nuclei con due o più figli conviventi;

·  oppure con figli con disabilità, nati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2019.

È richiesto un ISEE ordinario non superiore a 20.000 euro e l’iscrizione (già effettuata o da effettuare entro il 3 dicembre 2025) ad attività sportive relative alla stagione 2025/2026.

Ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo voucher, che non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione.

Come presentare la domanda:

Le richieste dovranno essere inviate entro martedì 3 dicembre 2025:

·  via email all’indirizzo protocollogenerale@comune.coriano.rn.it, oppure

·  via PEC a comune.coriano@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Richiesta Voucher Sport 2025”.

Il modulo di domanda e il bando completo sono scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.coriano.rn.it.

Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano: “Questo bando rappresenta un tassello importante della nostra politica di attenzione concreta alle famiglie e ai giovani. Lo sport è un presidio educativo e sociale, un luogo dove si imparano il rispetto, l’impegno e la collaborazione: valori che vogliamo continuare a coltivare nella nostra comunità. A Coriano crediamo che nessun bambino debba rinunciare a fare sport per ragioni economiche. Con questo contributo aiutiamo le famiglie, ma soprattutto diamo un segnale: investire sui giovani significa investire nel futuro del Paese.”

Anna Pecci, Assessore allo Sport: “Anche quest’anno abbiamo scelto di sostenere in modo concreto le famiglie e di promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e salute. Lo sport è un linguaggio universale che educa, unisce e costruisce comunità: per questo il Comune di Coriano vuole garantire a tutti i bambini e ai ragazzi la possibilità di praticarlo, indipendentemente dalle condizioni economiche. Crediamo profondamente in questo progetto e ci impegniamo per raggiungere sempre più famiglie. Nel 2023 abbiamo stanziato 10 voucher da 200 euro; quest’anno siamo arrivati a 25 da 200 euro. Un piccolo aiuto economico può fare una grande differenza: può significare l’iscrizione a un corso, l’ingresso in una squadra, la possibilità di vivere esperienze che fanno crescere e stare bene insieme”.

Altre notizie
ex Buzzi
con il sindaco

Ex Buzzi Unicem. Il comitato per la Bonifica chiede nuovo incontro
di Redazione
il laboratorio degli studenti
con scarti tessili

Gli abiti degli studenti del Volta-Fellini di Riccione in passerella ad Ecomondo
di Redazione
La premiazione di Gigliola Mattei, presidente del Pattinaggio Riccione
Al Palazzo del Turismo

Sports Awards terza edizione: tanti gli atleti premiati da Polisportiva Riccione
di Icaro Sport
FOTO
gli studenti riminesi
educazione alla memoria

Viaggio nei luoghi dello sterminio nazista per 50 studenti riminesi
di Redazione
FOTO
Samuel Frascio
Volley B Masch. e D Femm.

Gemini Med a Macerata in cerca di conferme. La Titan Services con la Vtr Rimini
di Icaro Sport
FOTO
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO