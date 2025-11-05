Ex Buzzi Unicem. Il comitato per la Bonifica chiede nuovo incontro

Il Comitato per la bonifica della ex Buzzi Unicem rinnova l'appello all'amministrazione Comunale di Santarcangelo, in particolare al Sindaco Filippo Sacchetti,di un nuovo incontro, cosi come - spiega il comitato "era stato accordato nel precedente avvenuto nel mese di agosto. Necessitiamo infatti delle planimetrie aggiornate, poiché quelle ricevute, seppur dopo 3 mesi di solleciti, abbiamo appurato che non sono aggiornate e non corrispondono allo stato di fatto".

Il comitato torna a chiedere che l'area, per cui è stato registrato un alto livello di idrocarburi, di attenzionare l'area e di farla bonificare prima di qualsiasi acquisizione da parte del Comune.