Ex Buzzi Unicem. Il comitato per la Bonifica chiede nuovo incontro
Mer 5 Nov 2025 13:05
Il Comitato per la bonifica della ex Buzzi Unicem rinnova l'appello all'amministrazione Comunale di Santarcangelo, in particolare al Sindaco Filippo Sacchetti,di un nuovo incontro, cosi come - spiega il comitato "era stato accordato nel precedente avvenuto nel mese di agosto. Necessitiamo infatti delle planimetrie aggiornate, poiché quelle ricevute, seppur dopo 3 mesi di solleciti, abbiamo appurato che non sono aggiornate e non corrispondono allo stato di fatto".
Il comitato torna a chiedere che l'area, per cui è stato registrato un alto livello di idrocarburi, di attenzionare l'area e di farla bonificare prima di qualsiasi acquisizione da parte del Comune.
