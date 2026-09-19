Per Coriano una nuova scuola materna e una nuova scuola d'infanzia

Questa mattina a Coriano c'è stata l’inaugurazione della nuova scuola materna “Arcobaleno” e della nuova struttura della Scuola d’infanzia “Il Girasole” in presenza delle autorità locali.

Il nuovo asilo nido e la nuova scuola dell’infanzia di Coriano nascono dal recupero dell’area dismessa dell’ex AUSL, restituendo alla comunità uno spazio completamente rinnovato senza occupare nuovo suolo. Il nuovo complesso è stato progettato attorno a una corte verde, cuore della vita comune e spazio protetto nel quale giocare, incontrarsi e crescere. Luce naturale, giardini e continuità tra gli ambienti interni ed esterni - spiega l'Amministrazione Comunale - caratterizzano una struttura concepita fin dall’inizio mettendosi idealmente “all’altezza dei bambini”.

Il progetto architettonico, curato dallo studio riminese archiNOW!, parte proprio dall’idea di una scuola capace di accogliere senza incutere timore, dove i bambini possano fare un percorso educativo e di crescita. Saranno ora le loro voci, le corse e le scoperte a dare significato agli spazi progettati per loro.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. L’edificio raggiunge la massima classe di efficienza, A4, ed è stato progettato per ottenere un elevato grado di autonomia energetica grazie a un’ampia superficie fotovoltaica. La copertura è suddivisa pressoché a metà tra pannelli fotovoltaici e tetto verde in sedum, integrando produzione di energia, qualità ambientale e inserimento nel paesaggio. Anche l’acqua piovana viene recuperata e trasformata in una risorsa: una cisterna interrata da 35 metri cubi permette di riutilizzarla per l’irrigazione delle aree verdi e per gli scarichi dei servizi igienici dell’asilo. La realizzazione dell’opera è il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, il RUP e i tecnici del Comune, i progettisti, le imprese e tutte le professionalità che hanno contribuito alla sua realizzazione.

«È un’opera a cui teniamo particolarmente perché parla del futuro di Coriano – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini – Abbiamo recuperato un luogo che da tempo attendeva una nuova vita e lo abbiamo trasformato in uno spazio dedicato ai nostri bambini e alle famiglie. Non abbiamo voluto semplicemente realizzare una nuova scuola, ma creare un ambiente bello, sicuro, luminoso e sostenibile, nel quale i più piccoli possano sentirsi accolti e crescere insieme».