La nuova stagione della cineteca: 5 proiezioni alla settimana

Dichiarazione dell’assessore alla Cultura Michele Lari:

“La Cineteca di Rimini si prepara ad una nuova stagione e soprattutto a una rivoluzione copernicana. A cavallo tra l’estate e l’autunno il grande schermo di via Gambalunga tornerà ad accendersi cinque volte alla settimana grazie ad una nuova programmazione stabile che farà della Cineteca una vera e propria nuova sala cinematografica 'di prima visione' nel centro storico. Oltre ad essere luogo di incontro e per le rassegne che in questi anni hanno continuato e continueranno ad animare lo spazio, la Cineteca riscoprirà la sua vocazione originale andando a completare la proposta di sale nel centro, affiancandosi quindi al Cinema Fulgor, luogo storico del cinema cittadino, e al frequentatissimo cinema teatro Tiberio, entrambi punti di riferimento apprezzati per la loro accurata selezione, oltre al cinemino del Palazzo del Fulgor, con la sua speciale programmazione felliniana. A questi, auspicabilmente, potranno aggiungersi le due sale del Cinema settebello, in questa fase oggetto di un dialogo tra gestori e proprietari dell'area (RFI).

In questa cornice, la Cineteca si inserirà con un calendario di proiezioni - mercoledì, venerdì, sabato sera, domenica pomeriggio e sera – che privilegerà quei film che trovano poco spazio nei circuiti commerciali, tenendo accesa la curiosità verso autori e pellicole straniere e italiane che emergono dai festival e dalle rassegne internazionali. Cinema d’autore, prime visioni, classici restaurati e non da ultimo una proiezione settimanale in versione originale, rispondendo ad una richiesta sempre più importante da parte del pubblico e avvicinando al contempo anche i tanti studenti universitari stranieri che vivono nella nostra città.

Questo progetto è possibile grazie anche ad alcuni investimenti sullo spazio, dall’acquisto di un nuovo proiettore all’adeguamento impiantistico, e si affianca a tutta una serie di iniziative – dalla storica Agostiniani Estate al via il 13 giugno, al rilancio del progetto “Curatori per un giorno”, passando per le molteplici collaborazioni con i festival e le rassegne del territorio e le attività del Fellini Museum - che testimoniano un momento di grande fermento e come sia palpabile a Rimini la voglia di fare cinema".