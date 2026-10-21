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il mito di Italia in Miniatura

Scomparsa di Paolo Rambaldi. Il cordoglio del sindaco: creativo come il padre

In foto: Rambaldi (a sx) e Sadegholvaad nel 2014 (@newsrimini)
Rambaldi (a sx) e Sadegholvaad nel 2014 (@newsrimini)
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Redazione
   
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Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad esprime a nome della città cordoglio per la scomparsa di Paolo Rambaldi, per tanti anni alla guida del parco Italia in Miniatura (vedi notizia).
"Di Paolo Rambaldi ho molti ricordi personali. Fatico a metterli in fila in questo momento, in cui il dolore si confonde con l'incredulità per l'improvvisa perdita. Un uomo buono, sorridente, incredibilmente somigliante al padre Ivo, di cui aveva ereditato anche e soprattutto la creatività. Italia in Miniatura, l'intuizione, il successo, una meta obbligata per milioni di persone negli anni arrembanti e spensierati del boom turistico di Rimini. Tutto basato sul lavoro duro, durissimo. E su una ottimistica e ambiziosa dichiarazione d'intenti: racchiudere in un unico spazio l'Italia e il suo meglio, i luoghi simbolo, quelli che se oggi raggiungi in mezz'ora con un volo low cost da 90 euro, fino a qualche anno fa non vedevi neanche in una vita. Italia in Miniatura era il cosmo a portata di mano, una fotografia di te accanto a un monumento da guardare con un sorriso e forse malinconia a distanza di anni, dal 1970 la tappa inaggirabile per ogni famiglia che veniva in vacanza a Rimini. Paolo e le sue sorelle nel 1993 hanno raccolto l'eredità del fondatore, portando avanti la stessa visione pionieristica del fondatore. Negli ultimi anni, Paolo Rambaldi si era molto dedicato alla sua grande passione sportiva, il rugby, dando ancora prova di come l'amore e la passione muovono le persone e il mondo.   
A Paolo Rambaldi l'omaggio e il ringraziamento commossi della città di Rimini, che si stringe e abbraccia tutta la sua famiglia." 
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