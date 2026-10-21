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e la spiaggia libera

Dune, percorsi pedonali e zone d'ombra. Restyling in vista per p.le Boscovich

In foto: i lavori a Piazzale Boscovich
i lavori a Piazzale Boscovich
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Redazione
   
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Parte la progettazione per ridisegnare l'area tra il porto, la spiaggia libera e piazzale Boscovich a Rimini. La Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione. L'obiettivo è unire la Spiaggia Libera Tutti all’area portuale e collegarlo anche alla rete di aree fitness del Parco del Mare Sud. Sull’arenile è prevista la realizzazione di un sistema dunale e di percorsi pedonali di collegamento con Piazzale Boscovich, il tutto fruibile anche da parte delle persone con disabilità. Sono previste anche nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità.

Su Piazzale Boscovich sarà eliminata una parte significativa delle superfici in asfalto, sostituito da spazi verdi e pavimentazioni drenanti. Sono previsti anche zone ombreggiate. Saranno privilegiate piante autoctone o a basso fabbisogno idrico, per ridurre la necessità di irrigazione. L'intervento è finanziato con le risorse del Bando FUNT del Ministero del Turismo attraverso la Regione Emilia-Romagna. L’investimento complessivo è di 500.000 euro, per metà co-finanziato dal Comune di Rimini a cui spetterà la progettazione e la realizzazione delle opere.

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