Si sblocca la situazione del parcheggio di via Fucini: presto via le transenne

Arrivano aggiornamenti sul parcheggio tra viale Pascoli e via Fucini a Rimini, a 800 metri dal mare. 18 posti auto pronti da oltre un anno (con tanto di segnaletica verticale e orizzontale) ma ancora sbarrati. La struttura, che rientra tra le opere di urbanizzazione nell’ambito di un piano particolareggiato di realizzazione privata, è rimasta transennata per via di alcune difformità emerse rispetto al progetto che hanno impedito, ci avevano spiegato dal comune nel luglio scorso, gli obbligatori collaudi. Finalmente però la situazione pare essersi sbloccata: è stata infatti pubblicata l’ordinanza comunale di regolamentazione della sosta nella quale, tra l’altro, emerge una novità. I posti auto non saranno liberi, ma a disco orario (60 minuti) dalle 8 alle 20 nei giorni feriali. Una decisione presa per favorire la rotazione a servizio delle attività commerciali dell’area.

Se non subentreranno nuovi intoppi, l’apertura dovrebbe comunque arrivare a breve.

L’auspicio è che lo stesso destino valga anche per l’area verde realizzata di fronte al parcheggino, conclusa con tanto di luci e panchine ma ancora off limits per i cittadini. Una vicenda che suona quasi come paradossale ma, aveva evidenziato l’estate scorsa l’amministrazione, totalmente in capo al privato più volte sollecitato a porre rimedio.