  
Indietro
menu
menu

Sarà a disco orario

Si sblocca la situazione del parcheggio di via Fucini: presto via le transenne

In foto: il parcheggio di via Fucini a Rimini
il parcheggio di via Fucini a Rimini
di
Andrea Polazzi
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Arrivano aggiornamenti sul parcheggio tra viale Pascoli e via Fucini a Rimini, a 800 metri dal mare. 18 posti auto pronti da oltre un anno (con tanto di segnaletica verticale e orizzontale) ma ancora sbarrati. La struttura, che rientra tra le opere di urbanizzazione nell’ambito di un piano particolareggiato di realizzazione privata, è rimasta transennata per via di alcune difformità emerse rispetto al progetto che hanno impedito, ci avevano spiegato dal comune nel luglio scorso, gli obbligatori collaudi. Finalmente però la situazione pare essersi sbloccata: è stata infatti pubblicata l’ordinanza comunale di regolamentazione della sosta nella quale, tra l’altro, emerge una novità. I posti auto non saranno liberi, ma a disco orario (60 minuti) dalle 8 alle 20 nei giorni feriali. Una decisione presa per favorire la rotazione a servizio delle attività commerciali dell’area. 
Se non subentreranno nuovi intoppi, l’apertura dovrebbe comunque arrivare a breve. 
L’auspicio è che lo stesso destino valga anche per l’area verde realizzata di fronte al parcheggino, conclusa con tanto di luci e panchine ma ancora off limits per i cittadini. Una vicenda che suona quasi come paradossale ma, aveva evidenziato l’estate scorsa l’amministrazione, totalmente in capo al privato più volte sollecitato a porre rimedio.

Altre notizie
Riccardo Montanari
Calcio Prima Categoria

Victoria leader a sorpresa. Montanari: "Stiamo con i piedi a terra"
di Icaro Sport
VIDEO
i lavori a Piazzale Boscovich
e la spiaggia libera

Dune, percors pedonali e zone d'ombra. Restyling in vista per p.le Boscovich
di Redazione
Valentina Arlotti tra l'assessore Michele Lari ed il sindaco Jamil Sadegholvaad
Un bronzo e un oro mondiali

Valentina Arlotti, José Enrico e Angelica Polli ricevuti in Municipio
di Icaro Sport
FOTO
l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda
distretto rimini nord

Casa futura: un progetto di autonomia per ragazzi con disabilità
di Redazione
Palazzo del Fulgor
interventi sui contenitori

Lastre del portico del Fulgor da sistemare. La giunta approva investimento
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO